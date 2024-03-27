Рейтинг@Mail.ru
Посольство допустило эвакуацию сотрудников из центра Парижа на время ОИ - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/diplomaty-1936144041.html
Посольство допустило эвакуацию сотрудников из центра Парижа на время ОИ
Посольство допустило эвакуацию сотрудников из центра Парижа на время ОИ - РИА Новости, 27.03.2024
Посольство допустило эвакуацию сотрудников из центра Парижа на время ОИ
Сотрудники посольства России во Франции могут быть эвакуированы из столицы в связи с тем, что французский МИД все еще не выдал пропуска членам российской... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:14
2024-03-27T13:14
париж
франция
россия
алексей мешков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151734/97/1517349744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7baa20e865b341e9cd0eaa10dea9b833.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники посольства России во Франции могут быть эвакуированы из столицы в связи с тем, что французский МИД все еще не выдал пропуска членам российской дипмиссии на передвижение по центру Парижу во время Олимпийских игр летом 2024 года, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. "Несмотря на неоднократные обращения, (власти - ред.) не дают нам гарантий, что мы получим пропуска для передвижения по центру Парижа, который будет полностью перекрыт, и где, к сожалению, находятся все наши учреждения", - отметил посол в эфире телеканала "Россия 24". Дипломат добавил, что жителям центральных районов Парижа пропуска уже выданы, а МИД Франции продолжает игнорировать запросы российского посольства. "Я не исключаю, что нам придется продумывать определенные шаги по эвакуации своих сотрудников из центра Парижа", - заключил Мешков.
https://ria.ru/20240311/rossiya-1932284309.html
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933649533.html
париж
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151734/97/1517349744_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38151de2a0f0496a80cb1f5dfe3b3137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
париж, франция, россия, алексей мешков
Париж, Франция, Россия, Алексей Мешков
Посольство допустило эвакуацию сотрудников из центра Парижа на время ОИ

Посол: российских дипломатов могут эвакуировать из центра Парижа на время ОИ

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники посольства России во Франции могут быть эвакуированы из столицы в связи с тем, что французский МИД все еще не выдал пропуска членам российской дипмиссии на передвижение по центру Парижу во время Олимпийских игр летом 2024 года, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
"Несмотря на неоднократные обращения, (власти - ред.) не дают нам гарантий, что мы получим пропуска для передвижения по центру Парижа, который будет полностью перекрыт, и где, к сожалению, находятся все наши учреждения", - отметил посол в эфире телеканала "Россия 24".
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Антироссийская пропаганда на Западе дошла до абсурда, заявили в Париже
11 марта, 13:23
Дипломат добавил, что жителям центральных районов Парижа пропуска уже выданы, а МИД Франции продолжает игнорировать запросы российского посольства.
"Я не исключаю, что нам придется продумывать определенные шаги по эвакуации своих сотрудников из центра Парижа", - заключил Мешков.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В МИД ответили на предложение Макрона о перемирии на Украине на время ОИ
17 марта, 11:52
 
ПарижФранцияРоссияАлексей Мешков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала