https://ria.ru/20240327/diplomaty-1936144041.html
Посольство допустило эвакуацию сотрудников из центра Парижа на время ОИ
Посольство допустило эвакуацию сотрудников из центра Парижа на время ОИ - РИА Новости, 27.03.2024
Посольство допустило эвакуацию сотрудников из центра Парижа на время ОИ
Сотрудники посольства России во Франции могут быть эвакуированы из столицы в связи с тем, что французский МИД все еще не выдал пропуска членам российской... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:14
2024-03-27T13:14
2024-03-27T13:14
париж
франция
россия
алексей мешков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники посольства России во Франции могут быть эвакуированы из столицы в связи с тем, что французский МИД все еще не выдал пропуска членам российской дипмиссии на передвижение по центру Парижу во время Олимпийских игр летом 2024 года, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. "Несмотря на неоднократные обращения, (власти - ред.) не дают нам гарантий, что мы получим пропуска для передвижения по центру Парижа, который будет полностью перекрыт, и где, к сожалению, находятся все наши учреждения", - отметил посол в эфире телеканала "Россия 24". Дипломат добавил, что жителям центральных районов Парижа пропуска уже выданы, а МИД Франции продолжает игнорировать запросы российского посольства. "Я не исключаю, что нам придется продумывать определенные шаги по эвакуации своих сотрудников из центра Парижа", - заключил Мешков.
https://ria.ru/20240311/rossiya-1932284309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, франция, россия, алексей мешков
Париж, Франция, Россия, Алексей Мешков
Посольство допустило эвакуацию сотрудников из центра Парижа на время ОИ
Посол: российских дипломатов могут эвакуировать из центра Парижа на время ОИ
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Сотрудники посольства России во Франции могут быть эвакуированы из столицы в связи с тем, что французский МИД все еще не выдал пропуска членам российской дипмиссии на передвижение по центру Парижу во время Олимпийских игр летом 2024 года, заявил
посол России во Франции Алексей Мешков.
"Несмотря на неоднократные обращения, (власти - ред.) не дают нам гарантий, что мы получим пропуска для передвижения по центру Парижа, который будет полностью перекрыт, и где, к сожалению, находятся все наши учреждения", - отметил посол в эфире телеканала "Россия 24".
Дипломат добавил, что жителям центральных районов Парижа пропуска уже выданы, а МИД Франции продолжает игнорировать запросы российского посольства.
"Я не исключаю, что нам придется продумывать определенные шаги по эвакуации своих сотрудников из центра Парижа", - заключил Мешков.