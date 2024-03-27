https://ria.ru/20240327/diplomaty-1936144041.html

Посольство допустило эвакуацию сотрудников из центра Парижа на время ОИ

Посольство допустило эвакуацию сотрудников из центра Парижа на время ОИ - РИА Новости, 27.03.2024

Посольство допустило эвакуацию сотрудников из центра Парижа на время ОИ

Сотрудники посольства России во Франции могут быть эвакуированы из столицы в связи с тем, что французский МИД все еще не выдал пропуска членам российской... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:14

2024-03-27T13:14

2024-03-27T13:14

париж

франция

россия

алексей мешков

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники посольства России во Франции могут быть эвакуированы из столицы в связи с тем, что французский МИД все еще не выдал пропуска членам российской дипмиссии на передвижение по центру Парижу во время Олимпийских игр летом 2024 года, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. "Несмотря на неоднократные обращения, (власти - ред.) не дают нам гарантий, что мы получим пропуска для передвижения по центру Парижа, который будет полностью перекрыт, и где, к сожалению, находятся все наши учреждения", - отметил посол в эфире телеканала "Россия 24". Дипломат добавил, что жителям центральных районов Парижа пропуска уже выданы, а МИД Франции продолжает игнорировать запросы российского посольства. "Я не исключаю, что нам придется продумывать определенные шаги по эвакуации своих сотрудников из центра Парижа", - заключил Мешков.

https://ria.ru/20240311/rossiya-1932284309.html

https://ria.ru/20240317/ukraina-1933649533.html

париж

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

париж, франция, россия, алексей мешков