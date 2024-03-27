https://ria.ru/20240327/detskiespektakli-1935875843.html

От мала до велика: семь семейных спектаклей музтеатра на Большой Дмитровке

От мала до велика: семь семейных спектаклей музтеатра на Большой Дмитровке - РИА Новости, 27.03.2024

От мала до велика: семь семейных спектаклей музтеатра на Большой Дмитровке

Вопреки расхожим стереотипам язык оперы и балета дети воспринимают не хуже, а порой и лучше, чем взрослые. Отсутствие предубеждений позволяет юным зрителям... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:47

2024-03-27T11:47

2024-03-27T11:47

культпоход

сергей прокофьев

пьер лакотт

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935864550_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3eca8077e5c14ef93800dc1a4909aa91.jpg

Вопреки расхожим стереотипам язык оперы и балета дети воспринимают не хуже, а порой и лучше, чем взрослые. Отсутствие предубеждений позволяет юным зрителям понимать искусство, что называется, с открытыми глазами, не загоняя себя в привычные и устоявшиеся рамки.В репертуаре Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко есть не только спектакли для взрослой аудитории, но и постановки для детей и подростков. Это – так называемые семейные спектакли, которые будут интересны разным поколениям зрителей.Балет "Снегурочка" 6+13 и 14 апреляВесенняя сказка – именно так назвал Островский свою "Снегурочку", по мотивам которой известный советский балетмейстер Владимир Бурмейстер создал знаменитый балет. С именем этого хореографа связано три десятилетия в истории Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.В 1960 году Владимир Бурмейстер первым из советских балетмейстеров был приглашен на постановку в Парижскую оперу, где во время работы получил предложение от одной британской труппы создать балет на музыку Чайковского. Партитуру сказки он собрал из различных произведений Чайковского. Несмотря на эту мозаичность, тщательный подбор и мастерская оркестровка делают произведение абсолютно законченным и цельным. Именно поэтому иногда "Снегурочку" называют четвертым балетом композитора. Лондонская премьера состоялась летом 1961 года, а в 1963 году Владимир Бурмейстер перенес постановку в свой родной театр, где она идет уже более полувека.Опера "Сказка о царе Салтане" 6+6 апреляОдна из лучших опер Римского-Корсакова (в этом году, кстати, исполнилось 180 лет со дня его рождения) появилась в репертуаре театра в 1997 году. Несмотря на то, что спектакль предназначен в первую очередь для маленьких зрителей, в постановке неизменно заняты лучшие солисты театра. Детей спектакль не оставит равнодушными: художник Ирина Акимова придумала затейливые и по-настоящему сказочные костюмы. Всех персонажей, от ангелов, рыб и коров до деревьев и даже города играют артисты хора и миманса.Балет "Сильфида" 6+21 и 22 апреляЕсли вы хотите привить вашему ребенку любовь к настоящему балету, то идти стоит на классику. Тем более, что в репертуаре театра есть уникальные постановки. В 1832 году балерина впервые встала на пуанты: француз Филипп Тальони специально для своей дочери Марии поставил балет "Сильфида". Вскоре появилась другая постановка на эту музыку и сюжет датского хореографа Бурнонвиля, которая в итоге и шла в большинстве театров мира.И только в 1972 году французский хореограф Пьер Лакотт совершил, казалось бы, невозможное: по архивным записям, свидетельствам современников и старинным гравюрам восстановил легендарную первую постановку. В 2011 году спектакль был поставлен в Москве, Лакотт тогда лично следил за процессом репетиций.Спектакль "Знакомство с оркестром" 6+2 июняПриобщение к классической музыке лучше всего начать с изучения инструментов оркестра – благо, великие композиторы разных эпох оставили нам в наследство разные сочинения, которые помогают ребенку узнать и понять характер каждого инструмента. Одно из самых известных – симфоническая сказка "Петя и волк" Сергея Прокофьева, написанная в 1936 году. Каждый персонаж сказки представлен своим музыкальным инструментом и своей темой, а следить за сюжетом помогает рассказчик, текст для которого написал сам композитор.Сюиту "Карнавал животных" знаменитый французский композитор Камиль Сен-Санс создал гораздо раньше – в 1886 году. Он попытался изобразить в музыке различные характеры людей и похожих на них зверей. Каждого гостя карнавала представляют свой инструмент.Балет "Зазеркалье" 12+21 и 22 июняБалет "Зазеркалье" на Малой сцене театра год назад поставил Константин Семенов. Музыку к спектаклю по сказке Льюиса Кэролла написал Василий Пешков, в качестве художника над постановкой работала Мария Трегубова. Авторы не стремились проиллюстрировать или пересказать языком танца текст. Балет погружает нас в атмосферу странной и полной ребусов сказки.Опера "Робинзон Крузо" 12+7 апреляЭта постановка комической оперы Жака Оффенбаха – первая в России несмотря на то, что премьера в Париже состоялось в 1867 году. Очаровательная и легкая музыка "Робинзона Крузо" перемежается разговорными диалогами, русский текст которых написал Алексей Иващенко.Авторы произведения весьма вольно трактуют сюжет известного романа Даниэля Дефо. Здесь довольно подробно описывается предыстория и причины, по которым путешественник решил покинуть отчий дом. На его поиски отправляется целая группа друзей, среди которых и невеста Робинзона Ядвига.Действие постановки вынесено на первый план, а оркестр размещен в глубине сцены, так что певцы максимально приближены к зрителям. Атмосфера соответствующая: хор в костюмах туземцев и даже живой попугай, которые летает в зрительном зале. Но спектакль не был бы таким интересным, если бы не главное – замечательная музыка композитора Оффенбаха, который, несмотря на легкость жанра, экспериментировал, искал новые звучания и просто умел писать так, чтобы зритель не скучал.Опера "Евгений Онегин" 12+1 апреля и 11 мая"Евгений Онегин" Чайковского – лучший спектакль для подростков и взрослых, которые решили начать знакомство с жанром оперы. Одно из известнейших произведений мирового оперного репертуара, его не зря называют настоящим шедевром. Для Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко этот спектакль особенный. Именно с постановки "Евгения Онегина" Константина Станиславского началась в свое время история этого места – сначала студии, а потом и нового оперного театра.Возобновлен спектакль был в 2007 году, сразу после реконструкции здания на Большой Дмитровке. Команда постановщиков во главе с худруком театра и главным режиссером Александром Тителем создала спектакль-оммаж, вдохновившись тем самым первым "Евгением Онегиным". Колонны сохранились как основной элемент декорации, подробной осталась психологическая разработка характеров. И тем не менее это – современный и созвучный сегодняшнему зрителю "Евгений Онегин".

https://ria.ru/20230414/mamtzazerkale-1865263965.html

https://ria.ru/20220504/robinzoncruso-1786791847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, сергей прокофьев, пьер лакотт, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко