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Десант сорвал ротацию ВСУ в районе Соледара - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/desant-1936071708.html
Десант сорвал ротацию ВСУ в районе Соледара
Десант сорвал ротацию ВСУ в районе Соледара - РИА Новости, 27.03.2024
Десант сорвал ротацию ВСУ в районе Соледара
Военнослужащие тульского гвардейского соединения ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Соледара в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T05:17
2024-03-27T05:17
специальная военная операция на украине
соледар
россия
донбасс
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Военнослужащие тульского гвардейского соединения ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Соледара в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" тульского гвардейского соединения ВДВ пуском управляемой ракеты уничтожил группу пехоты ВСУ, тем самым сорвав их ротацию на Северском направлении в районе населенного пункта Раздоловка (к северу от Соледара – ред.)", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что к северу от Соледара разведчики тульских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ до 10 человек, приближающихся к передовым позициям для ротации. "Получив задачу, расчет немедленно выдвинулся в указанный район и приготовил к применению ПТРК "Фагот". Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК десантники-противотанкисты уничтожили группу пехоты ВСУ", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20240327/su-25-1936071416.html
https://ria.ru/20240327/orden_muzhestva-1936071580.html
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соледар, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десант сорвал ротацию ВСУ в районе Соледара

Бойцы тульского соединения ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Соледара

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Военнослужащие тульского гвардейского соединения ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Соледара в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" тульского гвардейского соединения ВДВ пуском управляемой ракеты уничтожил группу пехоты ВСУ, тем самым сорвав их ротацию на Северском направлении в районе населенного пункта Раздоловка (к северу от Соледара – ред.)", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что к северу от Соледара разведчики тульских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ до 10 человек, приближающихся к передовым позициям для ротации.
"Получив задачу, расчет немедленно выдвинулся в указанный район и приготовил к применению ПТРК "Фагот". Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК десантники-противотанкисты уничтожили группу пехоты ВСУ", - пояснили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеСоледарРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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