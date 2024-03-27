https://ria.ru/20240327/desant-1936071708.html

Десант сорвал ротацию ВСУ в районе Соледара

Десант сорвал ротацию ВСУ в районе Соледара - РИА Новости, 27.03.2024

Десант сорвал ротацию ВСУ в районе Соледара

Военнослужащие тульского гвардейского соединения ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Соледара в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T05:17

2024-03-27T05:17

2024-03-27T05:17

специальная военная операция на украине

соледар

россия

донбасс

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408875_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_bb79dadd1c68531b93e4b368055624db.jpg

ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Военнослужащие тульского гвардейского соединения ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Соледара в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" тульского гвардейского соединения ВДВ пуском управляемой ракеты уничтожил группу пехоты ВСУ, тем самым сорвав их ротацию на Северском направлении в районе населенного пункта Раздоловка (к северу от Соледара – ред.)", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что к северу от Соледара разведчики тульских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ до 10 человек, приближающихся к передовым позициям для ротации. "Получив задачу, расчет немедленно выдвинулся в указанный район и приготовил к применению ПТРК "Фагот". Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК десантники-противотанкисты уничтожили группу пехоты ВСУ", - пояснили в МО РФ.

https://ria.ru/20240327/su-25-1936071416.html

https://ria.ru/20240327/orden_muzhestva-1936071580.html

соледар

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

соледар, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии