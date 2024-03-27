https://ria.ru/20240327/delo-1936192846.html
Дело мужчины, обидевшего мальчика в шапке с буквой Z, снова направили в суд
Дело мужчины, обидевшего мальчика в шапке с буквой Z, снова направили в суд - РИА Новости, 27.03.2024
Дело мужчины, обидевшего мальчика в шапке с буквой Z, снова направили в суд
Ленинский районный суд Екатеринбурга не будет больше рассматривать дело местного жителя Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T15:55
2024-03-27T15:55
2024-03-27T17:02
происшествия
екатеринбург
челябинск
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга не будет больше рассматривать дело местного жителя Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, соответствующее ходатайство прокурора удовлетворено, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Поступило ходатайство прокурора о передаче дела по подсудности, оно удовлетворено. Материалы направили в Свердловский областной суд для определения суда, который будет рассматривать данное дело. То есть все, кроме Ленинского", – сказала собеседница агентства. В апреле 2023 года 57-летний екатеринбуржец напал на 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции – Z. Мать мальчика заявила в полицию. В отношении Неустроева было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы. В 2023 году Ленинский райсуд прекратил уголовное преследование и назначил мужчине штраф в 7 тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с этим решением и через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. Дело, действительно, пересмотрели, но после вернули следователям, отменив назначенный ранее судебный штраф. Уже в феврале областная прокуратура информировала, что Ленинский райсуд Екатеринбурга рассмотрит его повторно.
https://ria.ru/20231227/podzhigatel-1918418907.html
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происшествия, екатеринбург, челябинск, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Челябинск, Свердловский областной суд
Дело мужчины, обидевшего мальчика в шапке с буквой Z, снова направили в суд
Дело мужчины, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, вновь перенаправили