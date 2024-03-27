https://ria.ru/20240327/degtyarev-1936121900.html

Дегтярев: Хабаровский край готов к природным ЧС, сил и средств достаточно

Дегтярев: Хабаровский край готов к природным ЧС, сил и средств достаточно - РИА Новости, 27.03.2024

Дегтярев: Хабаровский край готов к природным ЧС, сил и средств достаточно

Хабаровский край готов к чрезвычайным ситуациям (ЧС) природного характера, сил и средств достаточно, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T11:59

2024-03-27T11:59

2024-03-27T12:07

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 27 мар - РИА Новости. Хабаровский край готов к чрезвычайным ситуациям (ЧС) природного характера, сил и средств достаточно, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. В течение двух дней руководители муниципальных образований получали знания и отрабатывали навыки по предупреждению ЧС, связанных с паводками и ландшафтными пожарами. Учебно-методические сборы развернулись в селе Корсаково-2 Хабаровского района, были привлечены силы МЧС России, Минобороны России, краевой аварийно-спасательной службы и других ведомств. Это уже четвертые учения в таком формате. Первые были инициированы в марте 2021 года. "Если говорить в целом о готовности Хабаровского края к природным ЧС, то сил и средств достаточно. Плюс планом тушения лесных пожаров, который мы утвердили вместе с Рослесхозом на этот год, предусмотрено более энергичное задействование арендаторов лесных участков и их техники. Не получится отсидеться, если лес горит. Такого не будет, все будем тушить вместе", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Объединенная группировка насчитывает 9 тысяч человек и свыше 4 тысяч техники, уточняет правительство региона. Глава региона сообщил, что в прошлом году в крае потушили почти 2 тысячи ландшафтных пожаров. Не допущено перехода огня на населенные пункты, ущерба линейным объектам экономики, промышленности. "Сработали хорошо, несмотря на то, что бушевали серьезные пожары. То же самое касается и паводков - никаких серьезных инцидентов не произошло", - отметил губернатор. В этом году, по прогнозам Гидрометцентра, серьезных уровней воды на Амуре не ожидается. Однако обстановка в лесу и с ландшафтными пожарами будет жаркой, заметил Дегтярев. По его мнению, залог успеха в борьбе с ЧС – это общая организованность и скоординированная работа ведомств. По данным правительства региона, по решению губернатора каждому району и городскому округу из краевого резерва выделяется по две бензиновые мотопомпы. Сертификаты на технику вручил лично Дегтярев.

https://ria.ru/20240325/posev-1935575590.html

https://ria.ru/20240314/baggi-1932920325.html

хабаровский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, михаил дегтярев