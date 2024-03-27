На Чукотке спасли пенсионера, который ушел на промысел пять месяцев назад
На Чукотке спасли истощенного пенсионера, который провел пять месяцев у реки
ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – РИА Новости. Полицейские на Чукотке спасли истощенного 70-летнего местного жителя, который более пяти месяцев провел в рыбацком домике и не давал о себе знать, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Мои коллеги из Чукотского автономного округа спасли мужчину, который более пяти месяцев не возвращался домой и не давал о себе знать. Тревогу забила его супруга, которая обратилась к участковому уполномоченному полиции села Усть-Белая Эдуарду Бадаеву", - написала Волк.
Она отметила, что 70-летний пенсионер – любитель природы Севера и заядлый рыбак. Много лет он периодически в одиночку уходил на дальний промысел, проводя в домике на берегу реки от трех до шести месяцев без связи с родственниками.
Осенью прошлого года мужчина уплыл на лодке, должен был вернуться к Новому году, но так и не объявился.
"Полицейские организовали поиски и нашли отшельника примерно в 150 километрах от села. Он был истощен, продукты закончились месяц назад, пенсионер питался корой деревьев и запасами рыбы. Домой идти не решался, так как было очень холодно. Полицейские отвезли рыбака домой. В медицинской помощи он не нуждается. Супруги выразили свою благодарность сотрудникам за неравнодушие и помощь в безвыходной ситуации", - отметила Волк.
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