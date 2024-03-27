https://ria.ru/20240327/chukotka-1936084654.html

На Чукотке спасли пенсионера, который ушел на промысел пять месяцев назад

На Чукотке спасли пенсионера, который ушел на промысел пять месяцев назад - РИА Новости, 27.03.2024

На Чукотке спасли пенсионера, который ушел на промысел пять месяцев назад

Полицейские на Чукотке спасли истощенного 70-летнего местного жителя, который более пяти месяцев провел в рыбацком домике и не давал о себе знать, сообщила... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T08:48

2024-03-27T08:48

2024-03-27T08:48

чукотка

россия

чукотский автономный округ

ирина волк

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – РИА Новости. Полицейские на Чукотке спасли истощенного 70-летнего местного жителя, который более пяти месяцев провел в рыбацком домике и не давал о себе знать, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Мои коллеги из Чукотского автономного округа спасли мужчину, который более пяти месяцев не возвращался домой и не давал о себе знать. Тревогу забила его супруга, которая обратилась к участковому уполномоченному полиции села Усть-Белая Эдуарду Бадаеву", - написала Волк. Она отметила, что 70-летний пенсионер – любитель природы Севера и заядлый рыбак. Много лет он периодически в одиночку уходил на дальний промысел, проводя в домике на берегу реки от трех до шести месяцев без связи с родственниками. Осенью прошлого года мужчина уплыл на лодке, должен был вернуться к Новому году, но так и не объявился. "Полицейские организовали поиски и нашли отшельника примерно в 150 километрах от села. Он был истощен, продукты закончились месяц назад, пенсионер питался корой деревьев и запасами рыбы. Домой идти не решался, так как было очень холодно. Полицейские отвезли рыбака домой. В медицинской помощи он не нуждается. Супруги выразили свою благодарность сотрудникам за неравнодушие и помощь в безвыходной ситуации", - отметила Волк.

https://ria.ru/20240317/spasenie-1933685019.html

https://ria.ru/20240218/rybaki-1928022520.html

чукотка

россия

чукотский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чукотка, россия, чукотский автономный округ, ирина волк, общество