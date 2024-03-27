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На Чукотке спасли пенсионера, который ушел на промысел пять месяцев назад - РИА Новости, 27.03.2024
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08:48 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/chukotka-1936084654.html
На Чукотке спасли пенсионера, который ушел на промысел пять месяцев назад
На Чукотке спасли пенсионера, который ушел на промысел пять месяцев назад - РИА Новости, 27.03.2024
На Чукотке спасли пенсионера, который ушел на промысел пять месяцев назад
Полицейские на Чукотке спасли истощенного 70-летнего местного жителя, который более пяти месяцев провел в рыбацком домике и не давал о себе знать, сообщила... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T08:48
2024-03-27T08:48
чукотка
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чукотский автономный округ
ирина волк
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – РИА Новости. Полицейские на Чукотке спасли истощенного 70-летнего местного жителя, который более пяти месяцев провел в рыбацком домике и не давал о себе знать, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Мои коллеги из Чукотского автономного округа спасли мужчину, который более пяти месяцев не возвращался домой и не давал о себе знать. Тревогу забила его супруга, которая обратилась к участковому уполномоченному полиции села Усть-Белая Эдуарду Бадаеву", - написала Волк. Она отметила, что 70-летний пенсионер – любитель природы Севера и заядлый рыбак. Много лет он периодически в одиночку уходил на дальний промысел, проводя в домике на берегу реки от трех до шести месяцев без связи с родственниками. Осенью прошлого года мужчина уплыл на лодке, должен был вернуться к Новому году, но так и не объявился. "Полицейские организовали поиски и нашли отшельника примерно в 150 километрах от села. Он был истощен, продукты закончились месяц назад, пенсионер питался корой деревьев и запасами рыбы. Домой идти не решался, так как было очень холодно. Полицейские отвезли рыбака домой. В медицинской помощи он не нуждается. Супруги выразили свою благодарность сотрудникам за неравнодушие и помощь в безвыходной ситуации", - отметила Волк.
https://ria.ru/20240317/spasenie-1933685019.html
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чукотка, россия, чукотский автономный округ, ирина волк, общество
Чукотка, Россия, Чукотский автономный округ, Ирина Волк, Общество
На Чукотке спасли пенсионера, который ушел на промысел пять месяцев назад

На Чукотке спасли истощенного пенсионера, который провел пять месяцев у реки

© МВД РоссииСпасенный на Чукотке 70-летний мужчина. Кадр видео
Спасенный на Чукотке 70-летний мужчина. Кадр видео
© МВД России
Спасенный на Чукотке 70-летний мужчина. Кадр видео
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – РИА Новости. Полицейские на Чукотке спасли истощенного 70-летнего местного жителя, который более пяти месяцев провел в рыбацком домике и не давал о себе знать, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Мои коллеги из Чукотского автономного округа спасли мужчину, который более пяти месяцев не возвращался домой и не давал о себе знать. Тревогу забила его супруга, которая обратилась к участковому уполномоченному полиции села Усть-Белая Эдуарду Бадаеву", - написала Волк.
Она отметила, что 70-летний пенсионер – любитель природы Севера и заядлый рыбак. Много лет он периодически в одиночку уходил на дальний промысел, проводя в домике на берегу реки от трех до шести месяцев без связи с родственниками.
Осенью прошлого года мужчина уплыл на лодке, должен был вернуться к Новому году, но так и не объявился.
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"Полицейские организовали поиски и нашли отшельника примерно в 150 километрах от села. Он был истощен, продукты закончились месяц назад, пенсионер питался корой деревьев и запасами рыбы. Домой идти не решался, так как было очень холодно. Полицейские отвезли рыбака домой. В медицинской помощи он не нуждается. Супруги выразили свою благодарность сотрудникам за неравнодушие и помощь в безвыходной ситуации", - отметила Волк.
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