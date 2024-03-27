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Депутаты Кузбасса внесли изменения в бюджет по инициативе Цивилева
Депутаты Кузбасса внесли изменения в бюджет по инициативе Цивилева - РИА Новости, 27.03.2024
Депутаты Кузбасса внесли изменения в бюджет по инициативе Цивилева
Депутаты законодательного собрания Кемеровской области внесли изменения в бюджет Кузбасса на 2024 и плановый периоды 2025 и 2026 годов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:07
2024-03-27T13:07
2024-03-27T13:07
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 27 мар – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Кемеровской области внесли изменения в бюджет Кузбасса на 2024 и плановый периоды 2025 и 2026 годов, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам очередной сессии. "Депутаты парламента Кузбасса по итогам двух чтений приняли изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Новая редакция разработана по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Общий объем расходов бюджета в этом году увеличен на 16,2 миллиарда рублей и составил 324,3 миллиарда рублей, доходная часть выросла на 9,8 миллиарда — до 257,1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении."Увеличение расходов на госпрограммы позволило повысить зарплаты работников бюджетной сферы с 1 марта текущего года на 7,7%. Решение принято в интересах 190 тысяч кузбассовцев. За последние полгода это уже третье повышение, предыдущая индексация была в декабре. Ранее, в сентябре рост зарплаты коснулся отдельных категорий бюджетников", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что средства на увеличение зарплат бюджетников были зарезервированы в бюджете заранее, в новом законопроекте они распределены по соответствующим госпрограммам. "Кроме повышения зарплаты, дополнительные средства будут направлены на решение и других важных социальных задач: таких, как строительство объектов здравоохранения и образования, модернизацию коммунальной инфраструктуры", — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства, министра финансов региона Игоря Малахова. Отмечается, что 7,3 миллиарда рублей планируется дополнительно потратить на реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения Кузбасса", в частности, на приобретение льготных лекарств и укрепление материально-технической базы медорганизаций. На программу "Развитие системы образования Кузбасса" предусмотрено 4,9 миллиарда рублей. Средства пойдут на оснащение образовательных организаций по программе "Моя новая школа", строительство и капремонта школ и детских садов. Еще 3,3 миллиарда рублей направят на реализацию госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса", в том числе на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение дорожной деятельности. На дополнительное финансирование госпрограммы "Социальная поддержка населения Кузбасса" предусмотрено 1,9 миллиарда рублей, сюда включена помощь многодетным семьям. Ранее губернатор Сергей Цивилев выступил с инициативой отменить критерий нуждаемости при реализации мер поддержки многодетных семей и поручил правительству Кузбасса подготовить изменения в законодательство, чтобы льготы действовали независимо от доходов семьи. В рамках программы "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" дополнительные средства запланированы на переселение граждан из аварийного жилья. Расходы на реализацию этой госпрограммы в текущем году увеличены на 1,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240320/polikliniki-1934475249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровская область, Сергей Цивилев
КЕМЕРОВО, 27 мар – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Кемеровской области внесли изменения в бюджет Кузбасса на 2024 и плановый периоды 2025 и 2026 годов, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам очередной сессии.
"Депутаты парламента Кузбасса по итогам двух чтений приняли изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Новая редакция разработана по инициативе губернатора Сергея Цивилева
. Общий объем расходов бюджета в этом году увеличен на 16,2 миллиарда рублей и составил 324,3 миллиарда рублей, доходная часть выросла на 9,8 миллиарда — до 257,1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
«
"Увеличение расходов на госпрограммы позволило повысить зарплаты работников бюджетной сферы с 1 марта текущего года на 7,7%. Решение принято в интересах 190 тысяч кузбассовцев. За последние полгода это уже третье повышение, предыдущая индексация была в декабре. Ранее, в сентябре рост зарплаты коснулся отдельных категорий бюджетников", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уточняется, что средства на увеличение зарплат бюджетников были зарезервированы в бюджете заранее, в новом законопроекте они распределены по соответствующим госпрограммам.
«
"Кроме повышения зарплаты, дополнительные средства будут направлены на решение и других важных социальных задач: таких, как строительство объектов здравоохранения и образования, модернизацию коммунальной инфраструктуры", — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства, министра финансов региона Игоря Малахова.
Отмечается, что 7,3 миллиарда рублей планируется дополнительно потратить на реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения Кузбасса", в частности, на приобретение льготных лекарств и укрепление материально-технической базы медорганизаций. На программу "Развитие системы образования Кузбасса" предусмотрено 4,9 миллиарда рублей. Средства пойдут на оснащение образовательных организаций по программе "Моя новая школа", строительство и капремонта школ и детских садов.
Еще 3,3 миллиарда рублей направят на реализацию госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса", в том числе на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение дорожной деятельности.
На дополнительное финансирование госпрограммы "Социальная поддержка населения Кузбасса" предусмотрено 1,9 миллиарда рублей, сюда включена помощь многодетным семьям. Ранее губернатор Сергей Цивилев выступил с инициативой отменить критерий нуждаемости при реализации мер поддержки многодетных семей и поручил правительству Кузбасса подготовить изменения в законодательство, чтобы льготы действовали независимо от доходов семьи.
В рамках программы "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" дополнительные средства запланированы на переселение граждан из аварийного жилья. Расходы на реализацию этой госпрограммы в текущем году увеличены на 1,4 миллиарда рублей.