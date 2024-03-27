https://ria.ru/20240327/burkina-faso-1936166943.html
Армия Буркина-Фасо за сутки уничтожила больше сотни террористов
Армия Буркина-Фасо за сутки уничтожила больше сотни террористов - РИА Новости, 27.03.2024
Армия Буркина-Фасо за сутки уничтожила больше сотни террористов
Армия Буркина-Фасо за сутки уничтожила больше сотни террористов в районе Гайери в восточной провинции Комонджари, передает Информационное агентство Буркина-Фасо РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:37
2024-03-27T14:37
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УАГАДУГУ, 27 мар – РИА Новости. Армия Буркина-Фасо за сутки уничтожила больше сотни террористов в районе Гайери в восточной провинции Комонджари, передает Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB) со ссылкой на источники в силовых структурах. "Спецслужбы узнали в понедельник, 25 марта 2024 года, о прибытии отряда террористов к северу от Гайери, в населенный пункт Киани. Подразделения 20-го батальона быстрого реагирования выдвинулись им на встречу, чтобы помешать им осуществить атаку. Рано утром 26 марта 2024 года они (террористы – ред.) стали передвигаться под контролем БПЛА", - говорится в сообщении AIB. Агентство передаёт, что в тот же день террористы попали в засаду, часть из них была уничтожена, а выжившие сбежали с поля боя. По предварительной информации, в ходе боев уничтожены более 100 террористов, найдено более 60 мотоциклов, около 50 автоматов АК-47, около десяти пулемётов ПКМС, гранатомёты РПГ-7, тысячи единиц боеприпасов, а также около 60 тонн продуктов питания. Кроме того, сообщается о боях к северу от коммуны Кельбо. Силовики Буркина-Фасо взяли штурмом базу террористов. Несколько боевиков были уничтожены, на месте было обнаружено различное оборудование, которое использовали террористы. Также сообщается об авиаударах по бронетехнике и вооружению террористов севернее коммуны Насумбу. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.
https://ria.ru/20240309/burkina-faso-1931974160.html
https://ria.ru/20240305/armiya-1931129946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо, ак-47
В мире, Буркина-Фасо, АК-47
Армия Буркина-Фасо за сутки уничтожила больше сотни террористов
Армия Буркина-Фасо за сутки уничтожила больше сотни террористов в районе Гайери
УАГАДУГУ, 27 мар – РИА Новости.
Армия Буркина-Фасо за сутки уничтожила больше сотни террористов в районе Гайери в восточной провинции Комонджари, передает Информационное агентство Буркина-Фасо
(AIB) со ссылкой на источники в силовых структурах.
"Спецслужбы узнали в понедельник, 25 марта 2024 года, о прибытии отряда террористов к северу от Гайери, в населенный пункт Киани. Подразделения 20-го батальона быстрого реагирования выдвинулись им на встречу, чтобы помешать им осуществить атаку. Рано утром 26 марта 2024 года они (террористы – ред.) стали передвигаться под контролем БПЛА", - говорится в сообщении AIB.
Агентство передаёт, что в тот же день террористы попали в засаду, часть из них была уничтожена, а выжившие сбежали с поля боя. По предварительной информации, в ходе боев уничтожены более 100 террористов, найдено более 60 мотоциклов, около 50 автоматов АК-47, около десяти пулемётов ПКМС, гранатомёты РПГ-7, тысячи единиц боеприпасов, а также около 60 тонн продуктов питания.
Кроме того, сообщается о боях к северу от коммуны Кельбо. Силовики Буркина-Фасо взяли штурмом базу террористов. Несколько боевиков были уничтожены, на месте было обнаружено различное оборудование, которое использовали террористы. Также сообщается об авиаударах по бронетехнике и вооружению террористов севернее коммуны Насумбу.
В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.