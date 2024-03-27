https://ria.ru/20240327/burkina-faso-1936166943.html

Армия Буркина-Фасо за сутки уничтожила больше сотни террористов

Армия Буркина-Фасо за сутки уничтожила больше сотни террористов - РИА Новости, 27.03.2024

Армия Буркина-Фасо за сутки уничтожила больше сотни террористов

Армия Буркина-Фасо за сутки уничтожила больше сотни террористов в районе Гайери в восточной провинции Комонджари, передает Информационное агентство Буркина-Фасо РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:37

2024-03-27T14:37

2024-03-27T14:37

в мире

буркина-фасо

ак-47

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935729326_679:669:3131:2048_1920x0_80_0_0_e19a3e7f321aaee7eeb32b7fd7b896db.jpg

УАГАДУГУ, 27 мар – РИА Новости. Армия Буркина-Фасо за сутки уничтожила больше сотни террористов в районе Гайери в восточной провинции Комонджари, передает Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB) со ссылкой на источники в силовых структурах. "Спецслужбы узнали в понедельник, 25 марта 2024 года, о прибытии отряда террористов к северу от Гайери, в населенный пункт Киани. Подразделения 20-го батальона быстрого реагирования выдвинулись им на встречу, чтобы помешать им осуществить атаку. Рано утром 26 марта 2024 года они (террористы – ред.) стали передвигаться под контролем БПЛА", - говорится в сообщении AIB. Агентство передаёт, что в тот же день террористы попали в засаду, часть из них была уничтожена, а выжившие сбежали с поля боя. По предварительной информации, в ходе боев уничтожены более 100 террористов, найдено более 60 мотоциклов, около 50 автоматов АК-47, около десяти пулемётов ПКМС, гранатомёты РПГ-7, тысячи единиц боеприпасов, а также около 60 тонн продуктов питания. Кроме того, сообщается о боях к северу от коммуны Кельбо. Силовики Буркина-Фасо взяли штурмом базу террористов. Несколько боевиков были уничтожены, на месте было обнаружено различное оборудование, которое использовали террористы. Также сообщается об авиаударах по бронетехнике и вооружению террористов севернее коммуны Насумбу. В Буркина-Фасо продолжается многолетняя борьба с террористическими группировками. Радикалы нападают как на военные объекты, так и на мирные деревни. Из-за постоянных атак боевиков многие жители вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные районы страны.

https://ria.ru/20240309/burkina-faso-1931974160.html

https://ria.ru/20240305/armiya-1931129946.html

буркина-фасо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, буркина-фасо, ак-47