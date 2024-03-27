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Сценарист РИА Новости Буфтяк получил премию "Научная журналистика"

Сценарист РИА Новости Буфтяк получил премию "Научная журналистика" - РИА Новости, 27.03.2024

Сценарист РИА Новости Буфтяк получил премию "Научная журналистика"

Сценарист VR-проектов и подкастов РИА Новости Артем Буфтяк стал обладателем премии Союза журналистов России "Золотое перо" в номинации "Научная журналистика",... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T22:31

2024-03-27T22:31

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сценарист VR-проектов и подкастов РИА Новости Артем Буфтяк стал обладателем премии Союза журналистов России "Золотое перо" в номинации "Научная журналистика", передает корреспондент РИА Новости. В среду в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России". "Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня"