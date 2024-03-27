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Сценарист РИА Новости Буфтяк получил премию "Научная журналистика" - РИА Новости, 27.03.2024
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22:31 27.03.2024 (обновлено: 22:36 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/buftyak-1936271493.html
Сценарист РИА Новости Буфтяк получил премию "Научная журналистика"
Сценарист РИА Новости Буфтяк получил премию "Научная журналистика" - РИА Новости, 27.03.2024
Сценарист РИА Новости Буфтяк получил премию "Научная журналистика"
Сценарист VR-проектов и подкастов РИА Новости Артем Буфтяк стал обладателем премии Союза журналистов России "Золотое перо" в номинации "Научная журналистика",... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T22:31
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сценарист VR-проектов и подкастов РИА Новости Артем Буфтяк стал обладателем премии Союза журналистов России "Золотое перо" в номинации "Научная журналистика", передает корреспондент РИА Новости. В среду в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России". "Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
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Москва, Россия, Новости агентства, РИА Новости, МИА "Россия сегодня"
Сценарист РИА Новости Буфтяк получил премию "Научная журналистика"

Сценарист подкастов РИА Новости получил "Золотое перо" за научную журналистику

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкCценарист VR-проектов Международной медиагруппы "Россия сегодня" Артем Буфтяк, победивший в номинации "Научная журналистика", на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо"
Cценарист VR-проектов Международной медиагруппы Россия сегодня Артем Буфтяк, победивший в номинации Научная журналистика, на торжественной церемонии вручения премии Золотое перо - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Cценарист VR-проектов Международной медиагруппы "Россия сегодня" Артем Буфтяк, победивший в номинации "Научная журналистика", на торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сценарист VR-проектов и подкастов РИА Новости Артем Буфтяк стал обладателем премии Союза журналистов России "Золотое перо" в номинации "Научная журналистика", передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России".
"Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
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