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Сценарист РИА Новости Буфтяк получил премию "Научная журналистика"
Сценарист РИА Новости Буфтяк получил премию "Научная журналистика" - РИА Новости, 27.03.2024
Сценарист РИА Новости Буфтяк получил премию "Научная журналистика"
Сценарист VR-проектов и подкастов РИА Новости Артем Буфтяк стал обладателем премии Союза журналистов России "Золотое перо" в номинации "Научная журналистика",... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T22:31
2024-03-27T22:31
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сценарист VR-проектов и подкастов РИА Новости Артем Буфтяк стал обладателем премии Союза журналистов России "Золотое перо" в номинации "Научная журналистика", передает корреспондент РИА Новости. В среду в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России". "Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня"
Москва, Россия, Новости агентства, РИА Новости, МИА "Россия сегодня"
Сценарист РИА Новости Буфтяк получил премию "Научная журналистика"
Сценарист подкастов РИА Новости получил "Золотое перо" за научную журналистику
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сценарист VR-проектов и подкастов РИА Новости Артем Буфтяк стал обладателем премии Союза журналистов России "Золотое перо" в номинации "Научная журналистика", передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Москве проходит церемония вручения премии "Золотое перо России".
"Золотое перо России" - ежегодная профессиональная премия Союза журналистов России. Целью конкурса является поддержка и поощрение талантливых журналистов. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, радио и на телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.