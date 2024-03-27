https://ria.ru/20240327/buddiyskiy-1936232303.html
Смертная казнь ведет к накоплению негативной кармы, заявил буддийский лама
Смертная казнь ведет к накоплению негативной кармы, заявил буддийский лама - РИА Новости, 27.03.2024
Смертная казнь ведет к накоплению негативной кармы, заявил буддийский лама
Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) высказался против обсуждаемой в обществе возможной отмены моратория на... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:26
2024-03-27T18:26
2024-03-27T18:26
религия
сергей миронов
леонид слуцкий (политик)
вячеслав володин
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931163912_0:218:3074:1947_1920x0_80_0_0_8681ef255c080a30b17da4b423aeea93.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) высказался против обсуждаемой в обществе возможной отмены моратория на смертную казнь в РФ, пояснив, что пожизненное заключение дает человеку возможность раскаяться, а участие в смертной казни и даже просто желание кому-то смерти накапливает негативную карму.Дискуссия о введении смертной казни для террористов вернулась в публичную плоскость после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", произошедшего 22 марта. В частности, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что партия будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда. При этом он считает, что надо проанализировать все принятые решения, тема смертной казни в РФ требует обсуждения."Мы однозначно будем против снятия моратория на смертную казнь. Это противоречит основным принципам буддизма, да и вообще, на мой взгляд, противоречит человеческой природе. Как буддист могу сказать, что любое убийство влечет накопление очень плохой кармы, и плоды этой кармы будут проявляться еще много жизней. Поэтому те, кто верит в закон кармы, понимают, что преступнику придется искупить свою вину сполна. Но ведь при смертной казни мы также накапливаем негативную карму, вынося такой приговор, приводя приговор в исполнение, даже просто желая кому-то смерти. Поэтому если мы хотим здорового, гармоничного, благополучного общества, думаю, нам нужно отказаться от снятия моратория на смертную казнь, а лучше и вовсе ее отменить", - сказал лама Киришов РИА Новости.По его словам, если рассмотреть состояние сознания человека, желающего смерть другому, "мы поймём, что там те же эмоции, что и у убийцы - это гнев, ненависть, злоба"."Сейчас вполне объяснимо, что после теракта многие люди испытали такие эмоции. Но представим, что преступников приговорили к смерти и привели приговор в исполнение. Неужели это утешит или удовлетворит родственников и близких погибших? Неужели общество удовлетворится смертью террористов? Особенно учитывая, что большинство террористов осознано идут на смерть. Я думаю, нет, это не успокоит наше сознание и уж тем более не утешит родственников погибших. А значит смертная казнь не принесет пользы ни для кого. Но приносит нарушение в нашем сознании доброй человеческий природы", - изложил лама первый аргумент против смертной казни.Во-вторых, продолжил он, буддисты считают, что всегда нужно давать преступнику возможность раскаяния, "а для совершивших особо ужасные деяния пожизненное заключение даёт возможность хоть через несколько лет, хоть под конец жизни раскаяться"."В-третьих, некоторые считают, что смертная казнь будет устрашением для потенциальных преступников, но ведь террористы изначально идут на смерть. Получается и тут снятие моратория не решает проблемы. В общем, в смертной казни мы видим не решение проблем терроризма и экстремизма, но неблагоприятное влияние на сознание людей", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240327/muftiy-1936230700.html
https://ria.ru/20240327/rpts-1936224903.html
https://rsport.ria.ru/20240327/khokkey-1936221451.html
https://ria.ru/20240327/krokus-1936218484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, религия
Религия, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий (политик), Вячеслав Володин, Религия
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) высказался против обсуждаемой в обществе возможной отмены моратория на смертную казнь в РФ, пояснив, что пожизненное заключение дает человеку возможность раскаяться, а участие в смертной казни и даже просто желание кому-то смерти накапливает негативную карму.
Дискуссия о введении смертной казни для террористов вернулась в публичную плоскость после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", произошедшего 22 марта. В частности, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
заявил, что партия будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий
выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
заявил, что не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда. При этом он считает, что надо проанализировать все принятые решения, тема смертной казни в РФ требует обсуждения.
"Мы однозначно будем против снятия моратория на смертную казнь. Это противоречит основным принципам буддизма, да и вообще, на мой взгляд, противоречит человеческой природе. Как буддист могу сказать, что любое убийство влечет накопление очень плохой кармы, и плоды этой кармы будут проявляться еще много жизней. Поэтому те, кто верит в закон кармы, понимают, что преступнику придется искупить свою вину сполна. Но ведь при смертной казни мы также накапливаем негативную карму, вынося такой приговор, приводя приговор в исполнение, даже просто желая кому-то смерти. Поэтому если мы хотим здорового, гармоничного, благополучного общества, думаю, нам нужно отказаться от снятия моратория на смертную казнь, а лучше и вовсе ее отменить", - сказал лама Киришов РИА Новости.
По его словам, если рассмотреть состояние сознания человека, желающего смерть другому, "мы поймём, что там те же эмоции, что и у убийцы - это гнев, ненависть, злоба".
"Сейчас вполне объяснимо, что после теракта многие люди испытали такие эмоции. Но представим, что преступников приговорили к смерти и привели приговор в исполнение. Неужели это утешит или удовлетворит родственников и близких погибших? Неужели общество удовлетворится смертью террористов? Особенно учитывая, что большинство террористов осознано идут на смерть. Я думаю, нет, это не успокоит наше сознание и уж тем более не утешит родственников погибших. А значит смертная казнь не принесет пользы ни для кого. Но приносит нарушение в нашем сознании доброй человеческий природы", - изложил лама первый аргумент против смертной казни.
Во-вторых, продолжил он, буддисты считают, что всегда нужно давать преступнику возможность раскаяния, "а для совершивших особо ужасные деяния пожизненное заключение даёт возможность хоть через несколько лет, хоть под конец жизни раскаяться".
"В-третьих, некоторые считают, что смертная казнь будет устрашением для потенциальных преступников, но ведь террористы изначально идут на смерть. Получается и тут снятие моратория не решает проблемы. В общем, в смертной казни мы видим не решение проблем терроризма и экстремизма, но неблагоприятное влияние на сознание людей", - заключил собеседник агентства.