https://ria.ru/20240327/buddiyskiy-1936232303.html

Смертная казнь ведет к накоплению негативной кармы, заявил буддийский лама

Смертная казнь ведет к накоплению негативной кармы, заявил буддийский лама - РИА Новости, 27.03.2024

Смертная казнь ведет к накоплению негативной кармы, заявил буддийский лама

Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) высказался против обсуждаемой в обществе возможной отмены моратория на... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T18:26

2024-03-27T18:26

2024-03-27T18:26

религия

сергей миронов

леонид слуцкий (политик)

вячеслав володин

религия

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) высказался против обсуждаемой в обществе возможной отмены моратория на смертную казнь в РФ, пояснив, что пожизненное заключение дает человеку возможность раскаяться, а участие в смертной казни и даже просто желание кому-то смерти накапливает негативную карму.Дискуссия о введении смертной казни для террористов вернулась в публичную плоскость после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", произошедшего 22 марта. В частности, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что партия будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда. При этом он считает, что надо проанализировать все принятые решения, тема смертной казни в РФ требует обсуждения."Мы однозначно будем против снятия моратория на смертную казнь. Это противоречит основным принципам буддизма, да и вообще, на мой взгляд, противоречит человеческой природе. Как буддист могу сказать, что любое убийство влечет накопление очень плохой кармы, и плоды этой кармы будут проявляться еще много жизней. Поэтому те, кто верит в закон кармы, понимают, что преступнику придется искупить свою вину сполна. Но ведь при смертной казни мы также накапливаем негативную карму, вынося такой приговор, приводя приговор в исполнение, даже просто желая кому-то смерти. Поэтому если мы хотим здорового, гармоничного, благополучного общества, думаю, нам нужно отказаться от снятия моратория на смертную казнь, а лучше и вовсе ее отменить", - сказал лама Киришов РИА Новости.По его словам, если рассмотреть состояние сознания человека, желающего смерть другому, "мы поймём, что там те же эмоции, что и у убийцы - это гнев, ненависть, злоба"."Сейчас вполне объяснимо, что после теракта многие люди испытали такие эмоции. Но представим, что преступников приговорили к смерти и привели приговор в исполнение. Неужели это утешит или удовлетворит родственников и близких погибших? Неужели общество удовлетворится смертью террористов? Особенно учитывая, что большинство террористов осознано идут на смерть. Я думаю, нет, это не успокоит наше сознание и уж тем более не утешит родственников погибших. А значит смертная казнь не принесет пользы ни для кого. Но приносит нарушение в нашем сознании доброй человеческий природы", - изложил лама первый аргумент против смертной казни.Во-вторых, продолжил он, буддисты считают, что всегда нужно давать преступнику возможность раскаяния, "а для совершивших особо ужасные деяния пожизненное заключение даёт возможность хоть через несколько лет, хоть под конец жизни раскаяться"."В-третьих, некоторые считают, что смертная казнь будет устрашением для потенциальных преступников, но ведь террористы изначально идут на смерть. Получается и тут снятие моратория не решает проблемы. В общем, в смертной казни мы видим не решение проблем терроризма и экстремизма, но неблагоприятное влияние на сознание людей", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240327/muftiy-1936230700.html

https://ria.ru/20240327/rpts-1936224903.html

https://rsport.ria.ru/20240327/khokkey-1936221451.html

https://ria.ru/20240327/krokus-1936218484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сергей миронов, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, религия