Рейтинг@Mail.ru
Смертная казнь ведет к накоплению негативной кармы, заявил буддийский лама - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:26 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/buddiyskiy-1936232303.html
Смертная казнь ведет к накоплению негативной кармы, заявил буддийский лама
Смертная казнь ведет к накоплению негативной кармы, заявил буддийский лама - РИА Новости, 27.03.2024
Смертная казнь ведет к накоплению негативной кармы, заявил буддийский лама
Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) высказался против обсуждаемой в обществе возможной отмены моратория на... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:26
2024-03-27T18:26
религия
сергей миронов
леонид слуцкий (политик)
вячеслав володин
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931163912_0:218:3074:1947_1920x0_80_0_0_8681ef255c080a30b17da4b423aeea93.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) высказался против обсуждаемой в обществе возможной отмены моратория на смертную казнь в РФ, пояснив, что пожизненное заключение дает человеку возможность раскаяться, а участие в смертной казни и даже просто желание кому-то смерти накапливает негативную карму.Дискуссия о введении смертной казни для террористов вернулась в публичную плоскость после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", произошедшего 22 марта. В частности, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что партия будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда. При этом он считает, что надо проанализировать все принятые решения, тема смертной казни в РФ требует обсуждения."Мы однозначно будем против снятия моратория на смертную казнь. Это противоречит основным принципам буддизма, да и вообще, на мой взгляд, противоречит человеческой природе. Как буддист могу сказать, что любое убийство влечет накопление очень плохой кармы, и плоды этой кармы будут проявляться еще много жизней. Поэтому те, кто верит в закон кармы, понимают, что преступнику придется искупить свою вину сполна. Но ведь при смертной казни мы также накапливаем негативную карму, вынося такой приговор, приводя приговор в исполнение, даже просто желая кому-то смерти. Поэтому если мы хотим здорового, гармоничного, благополучного общества, думаю, нам нужно отказаться от снятия моратория на смертную казнь, а лучше и вовсе ее отменить", - сказал лама Киришов РИА Новости.По его словам, если рассмотреть состояние сознания человека, желающего смерть другому, "мы поймём, что там те же эмоции, что и у убийцы - это гнев, ненависть, злоба"."Сейчас вполне объяснимо, что после теракта многие люди испытали такие эмоции. Но представим, что преступников приговорили к смерти и привели приговор в исполнение. Неужели это утешит или удовлетворит родственников и близких погибших? Неужели общество удовлетворится смертью террористов? Особенно учитывая, что большинство террористов осознано идут на смерть. Я думаю, нет, это не успокоит наше сознание и уж тем более не утешит родственников погибших. А значит смертная казнь не принесет пользы ни для кого. Но приносит нарушение в нашем сознании доброй человеческий природы", - изложил лама первый аргумент против смертной казни.Во-вторых, продолжил он, буддисты считают, что всегда нужно давать преступнику возможность раскаяния, "а для совершивших особо ужасные деяния пожизненное заключение даёт возможность хоть через несколько лет, хоть под конец жизни раскаяться"."В-третьих, некоторые считают, что смертная казнь будет устрашением для потенциальных преступников, но ведь террористы изначально идут на смерть. Получается и тут снятие моратория не решает проблемы. В общем, в смертной казни мы видим не решение проблем терроризма и экстремизма, но неблагоприятное влияние на сознание людей", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240327/muftiy-1936230700.html
https://ria.ru/20240327/rpts-1936224903.html
https://rsport.ria.ru/20240327/khokkey-1936221451.html
https://ria.ru/20240327/krokus-1936218484.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931163912_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_288bdb505ea3b9215f4ad5f4f507f8f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей миронов, леонид слуцкий (политик), вячеслав володин, религия
Религия, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий (политик), Вячеслав Володин, Религия
Смертная казнь ведет к накоплению негативной кармы, заявил буддийский лама

Геше Йонтен: смертная казнь противоречит основным принципам буддизма

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) высказался против обсуждаемой в обществе возможной отмены моратория на смертную казнь в РФ, пояснив, что пожизненное заключение дает человеку возможность раскаяться, а участие в смертной казни и даже просто желание кому-то смерти накапливает негативную карму.
Дискуссия о введении смертной казни для террористов вернулась в публичную плоскость после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", произошедшего 22 марта. В частности, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что партия будет настаивать на проведении в единый день голосования в 2024 году референдума о возвращении смертной казни. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за отмену моратория на смертную казнь в отношении террористов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда. При этом он считает, что надо проанализировать все принятые решения, тема смертной казни в РФ требует обсуждения.
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Муфтий рассказал о значении смертной казни в исламе
Вчера, 18:19
"Мы однозначно будем против снятия моратория на смертную казнь. Это противоречит основным принципам буддизма, да и вообще, на мой взгляд, противоречит человеческой природе. Как буддист могу сказать, что любое убийство влечет накопление очень плохой кармы, и плоды этой кармы будут проявляться еще много жизней. Поэтому те, кто верит в закон кармы, понимают, что преступнику придется искупить свою вину сполна. Но ведь при смертной казни мы также накапливаем негативную карму, вынося такой приговор, приводя приговор в исполнение, даже просто желая кому-то смерти. Поэтому если мы хотим здорового, гармоничного, благополучного общества, думаю, нам нужно отказаться от снятия моратория на смертную казнь, а лучше и вовсе ее отменить", - сказал лама Киришов РИА Новости.
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В РПЦ высказались о возвращении смертной казни
Вчера, 17:59
По его словам, если рассмотреть состояние сознания человека, желающего смерть другому, "мы поймём, что там те же эмоции, что и у убийцы - это гнев, ненависть, злоба".
"Сейчас вполне объяснимо, что после теракта многие люди испытали такие эмоции. Но представим, что преступников приговорили к смерти и привели приговор в исполнение. Неужели это утешит или удовлетворит родственников и близких погибших? Неужели общество удовлетворится смертью террористов? Особенно учитывая, что большинство террористов осознано идут на смерть. Я думаю, нет, это не успокоит наше сознание и уж тем более не утешит родственников погибших. А значит смертная казнь не принесет пользы ни для кого. Но приносит нарушение в нашем сознании доброй человеческий природы", - изложил лама первый аргумент против смертной казни.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Ярославле простились с погибшим в "Крокусе" хоккеистом
Вчера, 17:46
Во-вторых, продолжил он, буддисты считают, что всегда нужно давать преступнику возможность раскаяния, "а для совершивших особо ужасные деяния пожизненное заключение даёт возможность хоть через несколько лет, хоть под конец жизни раскаяться".
"В-третьих, некоторые считают, что смертная казнь будет устрашением для потенциальных преступников, но ведь террористы изначально идут на смерть. Получается и тут снятие моратория не решает проблемы. В общем, в смертной казни мы видим не решение проблем терроризма и экстремизма, но неблагоприятное влияние на сознание людей", - заключил собеседник агентства.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
СК проверит обеспечение антитеррористической безопасности в "Крокусе"
Вчера, 17:35
 
РелигияСергей МироновЛеонид Слуцкий (политик)Вячеслав ВолодинРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала