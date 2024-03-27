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Не меньше двух британцев воюют на стороне России, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/britantsy-1936150417.html
Не меньше двух британцев воюют на стороне России, сообщили СМИ
Не меньше двух британцев воюют на стороне России, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.03.2024
Не меньше двух британцев воюют на стороне России, сообщили СМИ
По меньшей мере двое граждан Британии участвуют в конфликте с Украиной на стороне России, при этом в Лондоне их считают предателями, сообщает газета Mirror,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:40
2024-03-27T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
великобритания
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. По меньшей мере двое граждан Британии участвуют в конфликте с Украиной на стороне России, при этом в Лондоне их считают предателями, сообщает газета Mirror, добавляя, что британцам запрещено присоединяться к ВС стран, "которые воюют с государством, находящимся в мире с Британией", однако не упомянуло при этом британских наемников на стороне Киева. В МИД РФ ранее заявляли, что на Украину приехали наемники из более чем 60 стран, в том числе Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. В публикации Mirror говорится, что "Бен Стимсон и Эйден Миннис в Донбассе с силами" РФ. Миннис заявил газете, что он сейчас является сапером в российской армии. Стимсон, пишет издание со ссылкой на записи в его аккаунтах в соцсетях, ранее провел некоторое время в британской тюрьме по обвинению в "терроризме" после того, как он в течение нескольких месяцев в 2015 году помогал Донбассу. Выйдя из тюрьмы, он отправился в Москву, но в британском аэропорту его задержали и допросили, его телефоны и ноутбук конфисковали. Впоследствии Стимсону удалось улететь в Россию через Стамбул. Британский полковник в отставке Ричард Кемп, слова которого приводит газета, назвал Стимсона и Минниса предателями и добавил, что их следует поместить в тюрьму по их возвращении в Британию. При этом ни Украина, ни РФ не находятся в состоянии войны с Британией, а издание упомянуло закон, запрещающий британцам присоединяться к ВС стран, "которые воюют с государством, находящимся в мире с Британией", только в отношении тех, кто сражается на стороне РФ. Однако, предполагает Mirror, скорее всего, Стимсону и Миннису грозит наказание по обвинению в терроризме. "Мы передадим... доказательства на этих мужчин в контртеррористическую полицию", - пишет газета, заявив также, что опросила их родственников. При этом издание не упоминает британских наемников, которые воюют на стороне Украины. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Количество задействованных в активных боевых действиях в ДНР иностранных наемников заметно сократилось, они предпочитают отсиживаться в тылу, заявил ранее РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
https://ria.ru/20231207/spetsnaz-1914246912.html
https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Великобритания
Не меньше двух британцев воюют на стороне России, сообщили СМИ

Mirror: минимум двое британцев воюют за Россию, в Лондоне их считают предателями

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. По меньшей мере двое граждан Британии участвуют в конфликте с Украиной на стороне России, при этом в Лондоне их считают предателями, сообщает газета Mirror, добавляя, что британцам запрещено присоединяться к ВС стран, "которые воюют с государством, находящимся в мире с Британией", однако не упомянуло при этом британских наемников на стороне Киева.
В МИД РФ ранее заявляли, что на Украину приехали наемники из более чем 60 стран, в том числе Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
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В публикации Mirror говорится, что "Бен Стимсон и Эйден Миннис в Донбассе с силами" РФ. Миннис заявил газете, что он сейчас является сапером в российской армии. Стимсон, пишет издание со ссылкой на записи в его аккаунтах в соцсетях, ранее провел некоторое время в британской тюрьме по обвинению в "терроризме" после того, как он в течение нескольких месяцев в 2015 году помогал Донбассу. Выйдя из тюрьмы, он отправился в Москву, но в британском аэропорту его задержали и допросили, его телефоны и ноутбук конфисковали. Впоследствии Стимсону удалось улететь в Россию через Стамбул.
Британский полковник в отставке Ричард Кемп, слова которого приводит газета, назвал Стимсона и Минниса предателями и добавил, что их следует поместить в тюрьму по их возвращении в Британию. При этом ни Украина, ни РФ не находятся в состоянии войны с Британией, а издание упомянуло закон, запрещающий британцам присоединяться к ВС стран, "которые воюют с государством, находящимся в мире с Британией", только в отношении тех, кто сражается на стороне РФ.
Однако, предполагает Mirror, скорее всего, Стимсону и Миннису грозит наказание по обвинению в терроризме. "Мы передадим... доказательства на этих мужчин в контртеррористическую полицию", - пишет газета, заявив также, что опросила их родственников. При этом издание не упоминает британских наемников, которые воюют на стороне Украины.
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Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Количество задействованных в активных боевых действиях в ДНР иностранных наемников заметно сократилось, они предпочитают отсиживаться в тылу, заявил ранее РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
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