https://ria.ru/20240327/brigada-1936099801.html
Путин присвоил 75-й бригаде наименование гвардейской
Путин присвоил 75-й бригаде наименование гвардейской - РИА Новости, 27.03.2024
Путин присвоил 75-й бригаде наименование гвардейской
Президент РФ Владимир Путин присвоил 75-й бригаде управления почетное наименование гвардейской, соответствующий указ опубликован в среду на портале правовой... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:01
2024-03-27T10:01
2024-03-27T10:01
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил 75-й бригаде управления почетное наименование гвардейской, соответствующий указ опубликован в среду на портале правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 75 бригаде управления почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее 75 гвардейская бригада управления", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин также подписал указ о присвоении 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова почетного наименования "гвардейская". Настоящие указы вступают в силу со дня их подписания.
https://ria.ru/20240226/nagrazhdenie-1929462465.html
https://ria.ru/20231103/svo-1907218153.html
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РИА Новости
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владимир путин, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин присвоил 75-й бригаде наименование гвардейской
Путин присвоил 75-й бригаде управления почетное наименование гвардейской
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин присвоил 75-й бригаде управления почетное наименование гвардейской, соответствующий указ
опубликован в среду на портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 75 бригаде управления почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее 75 гвардейская бригада управления", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин также подписал указ о присвоении 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова почетного наименования "гвардейская".
Настоящие указы вступают в силу со дня их подписания.