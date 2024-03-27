https://ria.ru/20240327/brigada-1936099801.html

Путин присвоил 75-й бригаде наименование гвардейской

Путин присвоил 75-й бригаде наименование гвардейской - РИА Новости, 27.03.2024

Путин присвоил 75-й бригаде наименование гвардейской

Президент РФ Владимир Путин присвоил 75-й бригаде управления почетное наименование гвардейской, соответствующий указ опубликован в среду на портале правовой... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:01

2024-03-27T10:01

2024-03-27T10:01

владимир путин

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915831248_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8e4f672cf243aaf0b765a83ff041915e.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил 75-й бригаде управления почетное наименование гвардейской, соответствующий указ опубликован в среду на портале правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов постановляю: присвоить 75 бригаде управления почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее 75 гвардейская бригада управления", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин также подписал указ о присвоении 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова почетного наименования "гвардейская". Настоящие указы вступают в силу со дня их подписания.

https://ria.ru/20240226/nagrazhdenie-1929462465.html

https://ria.ru/20231103/svo-1907218153.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, вооруженные силы рф