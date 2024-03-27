https://ria.ru/20240327/biografiya-1936073442.html
Рогов указал на "любопытную деталь" в биографии нового главы СНБО Украины
Рогов указал на "любопытную деталь" в биографии нового главы СНБО Украины - РИА Новости, 27.03.2024
Рогов указал на "любопытную деталь" в биографии нового главы СНБО Украины
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что в биографии... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T05:58
2024-03-27T05:58
2024-03-27T07:39
александр литвиненко (подполковник)
владимир зеленский
владимир рогов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар- РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что в биографии нового секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко есть "любопытная деталь", связанная с российскими спецслужбами.Владимир Зеленский во вторник уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, вместо него назначен Литвиненко, занимавший до этого пост главы Службы внешней разведки."В биографии Литвиненко есть любопытная деталь, которую на Украине воспримут как "зраду" (предательство – Прим. ред.). Литвиненко в свою время окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ (тогда — ФСК) РФ", — сказал Рогов РИА Новости.По его словам, Литвиненко учился в России, перенимая традиции российских спецслужб, но затем присягнул на верность украинскому националистическому режиму.
https://ria.ru/20240326/uvolnenie-1936048346.html
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александр литвиненко (подполковник), владимир зеленский, владимир рогов, россия
Александр Литвиненко (подполковник), Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Россия
Рогов указал на "любопытную деталь" в биографии нового главы СНБО Украины
Рогов: в биографии главы СНБО Украины есть деталь, связанная со спецслужбами РФ