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Рогов указал на "любопытную деталь" в биографии нового главы СНБО Украины - РИА Новости, 27.03.2024
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05:58 27.03.2024 (обновлено: 07:39 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/biografiya-1936073442.html
Рогов указал на "любопытную деталь" в биографии нового главы СНБО Украины
Рогов указал на "любопытную деталь" в биографии нового главы СНБО Украины - РИА Новости, 27.03.2024
Рогов указал на "любопытную деталь" в биографии нового главы СНБО Украины
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что в биографии... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T05:58
2024-03-27T07:39
александр литвиненко (подполковник)
владимир зеленский
владимир рогов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар- РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что в биографии нового секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко есть "любопытная деталь", связанная с российскими спецслужбами.Владимир Зеленский во вторник уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, вместо него назначен Литвиненко, занимавший до этого пост главы Службы внешней разведки.&quot;В биографии Литвиненко есть любопытная деталь, которую на Украине воспримут как &quot;зраду&quot; (предательство – Прим. ред.). Литвиненко в свою время окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ (тогда — ФСК) РФ&quot;, — сказал Рогов РИА Новости.По его словам, Литвиненко учился в России, перенимая традиции российских спецслужб, но затем присягнул на верность украинскому националистическому режиму.
https://ria.ru/20240326/uvolnenie-1936048346.html
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александр литвиненко (подполковник), владимир зеленский, владимир рогов, россия
Александр Литвиненко (подполковник), Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Россия
Рогов указал на "любопытную деталь" в биографии нового главы СНБО Украины

Рогов: в биографии главы СНБО Украины есть деталь, связанная со спецслужбами РФ

© Фото : Служба внешней разведки УкраиныАлександр Литвиненко
Александр Литвиненко - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : Служба внешней разведки Украины
Александр Литвиненко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар- РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что в биографии нового секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко есть "любопытная деталь", связанная с российскими спецслужбами.
Владимир Зеленский во вторник уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, вместо него назначен Литвиненко, занимавший до этого пост главы Службы внешней разведки.
Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Был огромный скандал. В России раскрыли, за что уволили главу СНБО Украины
26 марта, 22:04
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"В биографии Литвиненко есть любопытная деталь, которую на Украине воспримут как "зраду" (предательство – Прим. ред.). Литвиненко в свою время окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ (тогда — ФСК) РФ", — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, Литвиненко учился в России, перенимая традиции российских спецслужб, но затем присягнул на верность украинскому националистическому режиму.
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Сделали крайним. У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского
12 марта, 08:00
 
Александр Литвиненко (подполковник)Владимир ЗеленскийВладимир РоговРоссия
 
 
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