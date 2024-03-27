https://ria.ru/20240327/biografiya-1936073442.html

Рогов указал на "любопытную деталь" в биографии нового главы СНБО Украины

Рогов указал на "любопытную деталь" в биографии нового главы СНБО Украины - РИА Новости, 27.03.2024

Рогов указал на "любопытную деталь" в биографии нового главы СНБО Украины

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что в биографии... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T05:58

2024-03-27T05:58

2024-03-27T07:39

александр литвиненко (подполковник)

владимир зеленский

владимир рогов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935964517_0:171:683:555_1920x0_80_0_0_0785d0772653a466b00b1c8dc7af7f37.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар- РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что в биографии нового секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко есть "любопытная деталь", связанная с российскими спецслужбами.Владимир Зеленский во вторник уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, вместо него назначен Литвиненко, занимавший до этого пост главы Службы внешней разведки."В биографии Литвиненко есть любопытная деталь, которую на Украине воспримут как "зраду" (предательство – Прим. ред.). Литвиненко в свою время окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ (тогда — ФСК) РФ", — сказал Рогов РИА Новости.По его словам, Литвиненко учился в России, перенимая традиции российских спецслужб, но затем присягнул на верность украинскому националистическому режиму.

https://ria.ru/20240326/uvolnenie-1936048346.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр литвиненко (подполковник), владимир зеленский, владимир рогов, россия