Библиотеки должны отвечать запросам молодых людей, заявил Путин
Путин: библиотеки должны отвечать запросам, а не быть просто книгохранилищем
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе "Гостиница Пожарских" в Торжке
ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Библиотеки должны отвечать требованиям сегодняшнего дня и запросам молодых людей, быть культурными образовательными центрами, а не просто книгохранилищем, заявил президент России Владимир Путин.
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"Библиотеки должны отвечать требованиям сегодняшнего дня и запросам людей, особенно молодых. Это не должно быть просто книгохранилище, это должен быть такой культурный образовательный центр", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
Он уточнил, что всего по стране библиотек около 40 тысяч. Одну тысячу уже переоборудовали, и там началась совсем другая культурная жизнь, поэтому такая работа будет продолжена, пояснил президент.
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