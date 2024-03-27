https://ria.ru/20240327/biblioteki-1936253418.html

Библиотеки должны отвечать запросам молодых людей, заявил Путин

Библиотеки должны отвечать запросам молодых людей, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2024

Библиотеки должны отвечать запросам молодых людей, заявил Путин

Библиотеки должны отвечать требованиям сегодняшнего дня и запросам молодых людей, быть культурными образовательными центрами, а не просто книгохранилищем,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T20:11

2024-03-27T20:11

2024-03-27T20:11

россия

владимир путин

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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар - РИА Новости. Библиотеки должны отвечать требованиям сегодняшнего дня и запросам молодых людей, быть культурными образовательными центрами, а не просто книгохранилищем, заявил президент России Владимир Путин. "Библиотеки должны отвечать требованиям сегодняшнего дня и запросам людей, особенно молодых. Это не должно быть просто книгохранилище, это должен быть такой культурный образовательный центр", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области. Он уточнил, что всего по стране библиотек около 40 тысяч. Одну тысячу уже переоборудовали, и там началась совсем другая культурная жизнь, поэтому такая работа будет продолжена, пояснил президент.

https://ria.ru/20231103/rossiya-1907196657.html

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россия, владимир путин