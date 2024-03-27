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На подлете к Белгороду сбили три беспилотника
На подлете к Белгороду сбили три беспилотника - РИА Новости, 27.03.2024
На подлете к Белгороду сбили три беспилотника
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что на подлете к Белгороду сбито три беспилотника - предварительно, пострадавших и... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:08
2024-03-27T18:08
2024-03-27T19:04
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что на подлете к Белгороду сбито три беспилотника - предварительно, пострадавших и разрушений нет."В Белгородском районе системой ПВО сбито три БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.В Минобороны уточнили, что попытка атаки была около 17:30 мск. "Около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны.
https://ria.ru/20240322/belgorod-1934856652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
На подлете к Белгороду сбили три беспилотника
Гладков: на подлете к Белгороду сбили три беспилотника, никто не пострадал