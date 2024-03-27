Рейтинг@Mail.ru
На подлете к Белгороду сбили три беспилотника - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 27.03.2024 (обновлено: 19:04 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/bespilotniki-1936227369.html
На подлете к Белгороду сбили три беспилотника
На подлете к Белгороду сбили три беспилотника - РИА Новости, 27.03.2024
На подлете к Белгороду сбили три беспилотника
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что на подлете к Белгороду сбито три беспилотника - предварительно, пострадавших и... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T18:08
2024-03-27T19:04
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_38502c0392399b0805af9875ff8b8e9f.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что на подлете к Белгороду сбито три беспилотника - предварительно, пострадавших и разрушений нет."В Белгородском районе системой ПВО сбито три БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.В Минобороны уточнили, что попытка атаки была около 17:30 мск. "Около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны.
https://ria.ru/20240322/belgorod-1934856652.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919229647_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_9b17c28c216fb182004a84b7f3566357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
На подлете к Белгороду сбили три беспилотника

Гладков: на подлете к Белгороду сбили три беспилотника, никто не пострадал

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что на подлете к Белгороду сбито три беспилотника - предварительно, пострадавших и разрушений нет.
"В Белгородском районе системой ПВО сбито три БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
В Минобороны уточнили, что попытка атаки была около 17:30 мск. "Около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Белгороде женщина погибла при обстреле ВСУ, когда выгуливала собак
22 марта, 09:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала