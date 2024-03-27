https://ria.ru/20240327/belgorodskaya_oblast-1936077079.html

В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки в Белгородской области

В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки в Белгородской области - РИА Новости, 27.03.2024

В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки в Белгородской области

Силы ПВО сбили над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire, выпущенных ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T07:11

2024-03-27T07:11

2024-03-27T11:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Силы ПВО сбили над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire, выпущенных ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — рассказали в ведомстве.Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу. Ранения получил один человек.После отражения атаки в поселке Дубовое Белгородского района разбиты окна в двух квартирах, пострадали девять частных домовладений, а также шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного дома.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.

https://ria.ru/20240326/bespilotniki-1936032340.html

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россия, безопасность, белгородская область