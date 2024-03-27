https://ria.ru/20240327/belgorodskaya_oblast-1936077079.html
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки в Белгородской области
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки в Белгородской области - РИА Новости, 27.03.2024
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки в Белгородской области
Силы ПВО сбили над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire, выпущенных ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T07:11
2024-03-27T07:11
2024-03-27T11:18
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Силы ПВО сбили над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire, выпущенных ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — рассказали в ведомстве.Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу. Ранения получил один человек.После отражения атаки в поселке Дубовое Белгородского района разбиты окна в двух квартирах, пострадали девять частных домовладений, а также шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного дома.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
https://ria.ru/20240326/bespilotniki-1936032340.html
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россия, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки в Белгородской области
Минобороны: ПВО сбила над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Силы ПВО сбили над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire, выпущенных ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — рассказали в ведомстве.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу. Ранения получил один человек.
После отражения атаки в поселке Дубовое Белгородского района разбиты окна в двух квартирах, пострадали девять частных домовладений, а также шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного дома.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.