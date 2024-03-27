Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки в Белгородской области - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 27.03.2024 (обновлено: 11:18 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/belgorodskaya_oblast-1936077079.html
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки в Белгородской области
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки в Белгородской области - РИА Новости, 27.03.2024
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки в Белгородской области
Силы ПВО сбили над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire, выпущенных ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T07:11
2024-03-27T11:18
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Силы ПВО сбили над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire, выпущенных ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны.&quot;Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 &quot;Вампир&quot;, — рассказали в ведомстве.Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу. Ранения получил один человек.После отражения атаки в поселке Дубовое Белгородского района разбиты окна в двух квартирах, пострадали девять частных домовладений, а также шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного дома.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
https://ria.ru/20240326/bespilotniki-1936032340.html
https://ria.ru/20240327/dron-1936074427.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b7048986ec05866f24356cc63d7de283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки в Белгородской области

Минобороны: ПВО сбила над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Силы ПВО сбили над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire, выпущенных ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — рассказали в ведомстве.

Зенитно-ракетный дивизион ЦВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
26 марта, 20:04
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу. Ранения получил один человек.
После отражения атаки в поселке Дубовое Белгородского района разбиты окна в двух квартирах, пострадали девять частных домовладений, а также шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного дома.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.

На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
На Кинбурнской косе сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом
Вчера, 06:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала