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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:33 27.03.2024 (обновлено: 00:36 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/belgorod-1936059687.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.03.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщает ГУМЧС России по Белгородской области. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:33
2024-03-27T00:36
белгород
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщает ГУМЧС России по Белгородской области.Оповещение о ракетной опасности было опубликовано в 23.48 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240326/belgorodskaya_oblast-1935795562.html
белгород
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белгород, происшествия, белгородский район, россия
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Россия
В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетную опасность в Белгороде и области отменили

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии в Белгороде
Сотрудники Росгвардии в Белгороде - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Сотрудники Росгвардии в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщает ГУМЧС России по Белгородской области.
Оповещение о ракетной опасности было опубликовано в 23.48 мск.
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Вчера, 04:41
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородский районРоссия
 
 
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