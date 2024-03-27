https://ria.ru/20240327/belgorod-1936059687.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.03.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщает ГУМЧС России по Белгородской области. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T00:33

2024-03-27T00:33

2024-03-27T00:36

белгород

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщает ГУМЧС России по Белгородской области.Оповещение о ракетной опасности было опубликовано в 23.48 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240326/belgorodskaya_oblast-1935795562.html

белгород

белгородский район

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