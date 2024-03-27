https://ria.ru/20240327/belgorod-1936059687.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.03.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщает ГУМЧС России по Белгородской области. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:33
2024-03-27T00:33
2024-03-27T00:36
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происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщает ГУМЧС России по Белгородской области.Оповещение о ракетной опасности было опубликовано в 23.48 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240326/belgorodskaya_oblast-1935795562.html
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Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Россия
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетную опасность в Белгороде и области отменили