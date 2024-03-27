https://ria.ru/20240327/bayden-1936063971.html

Американцы оценили способности Байдена как главнокомандующего

Американцы оценили способности Байдена как главнокомандующего - РИА Новости, 27.03.2024

Американцы оценили способности Байдена как главнокомандующего

Президент США Джо Байден уступает своим предшественникам по качествам главнокомандующего, считает более половины участников проведенного компанией Rasmussen... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T01:36

2024-03-27T01:36

2024-03-27T01:36

сша

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден уступает своим предшественникам по качествам главнокомандующего, считает более половины участников проведенного компанией Rasmussen Reports опроса. Исследование, в котором участников спросили, "является ли президент Байден более сильным или более слабым военнокомандующим, чем его недавние предшественники", 53% ответили "более слабым", 24% - "более сильным", а 20% сочли его "приблизительно равным" предшественникам. Опрос, организованный проконсервативной компанией, не уточнял, с какими именно предшественниками предлагается сравнить действующего президента. Социологический опрос проводился онлайн и по телефону с 18 по 20 марта с участием 1114 человек. Социологическая погрешность составляет 3 процентных пункта.

https://ria.ru/20240327/ssha-1936060615.html

https://ria.ru/20240314/bayden-1932837640.html

сша

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сша, в мире, джо байден