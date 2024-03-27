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Американцы оценили способности Байдена как главнокомандующего - РИА Новости, 27.03.2024
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01:36 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/bayden-1936063971.html
Американцы оценили способности Байдена как главнокомандующего
Американцы оценили способности Байдена как главнокомандующего - РИА Новости, 27.03.2024
Американцы оценили способности Байдена как главнокомандующего
Президент США Джо Байден уступает своим предшественникам по качествам главнокомандующего, считает более половины участников проведенного компанией Rasmussen... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T01:36
2024-03-27T01:36
сша
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден уступает своим предшественникам по качествам главнокомандующего, считает более половины участников проведенного компанией Rasmussen Reports опроса. Исследование, в котором участников спросили, "является ли президент Байден более сильным или более слабым военнокомандующим, чем его недавние предшественники", 53% ответили "более слабым", 24% - "более сильным", а 20% сочли его "приблизительно равным" предшественникам. Опрос, организованный проконсервативной компанией, не уточнял, с какими именно предшественниками предлагается сравнить действующего президента. Социологический опрос проводился онлайн и по телефону с 18 по 20 марта с участием 1114 человек. Социологическая погрешность составляет 3 процентных пункта.
https://ria.ru/20240327/ssha-1936060615.html
https://ria.ru/20240314/bayden-1932837640.html
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сша, в мире, джо байден
США, В мире, Джо Байден
Американцы оценили способности Байдена как главнокомандующего

Rasmussen Reports: 53% американцев считают Байдена слабым главнокомандующим

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше
Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден уступает своим предшественникам по качествам главнокомандующего, считает более половины участников проведенного компанией Rasmussen Reports опроса.
Исследование, в котором участников спросили, "является ли президент Байден более сильным или более слабым военнокомандующим, чем его недавние предшественники", 53% ответили "более слабым", 24% - "более сильным", а 20% сочли его "приблизительно равным" предшественникам.
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Опрос, организованный проконсервативной компанией, не уточнял, с какими именно предшественниками предлагается сравнить действующего президента.
Социологический опрос проводился онлайн и по телефону с 18 по 20 марта с участием 1114 человек. Социологическая погрешность составляет 3 процентных пункта.
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СШАВ миреДжо Байден
 
 
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