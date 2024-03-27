https://ria.ru/20240327/ataki-1936164813.html

Беспилотники ВСУ более 20 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Беспилотники ВСУ более 20 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 27.03.2024

Беспилотники ВСУ более 20 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Более 20 раз за прошедшие сутки украинские военные атаковали территорию Белгородской области с беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T14:33

2024-03-27T14:33

2024-03-27T14:33

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Более 20 раз за прошедшие сутки украинские военные атаковали территорию Белгородской области с беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, украинская армия атаковала 8 муниципалитетов области 26 марта. Было выпущено 18 снарядов из артиллерии и совершено 24 атаки с помощью беспилотников, включая сброс взрывных устройств с дронов. В опубликованной сводке губернатор отметил, что над Белгородом и Белгородским районом были осуществлены воздушные атаки со стороны Украины, без указания количества. Ранее Гладков сообщал, что система ПВО дважды реагировала и сбила в сумме 31 воздушную цель при приближении к Белгороду. В результате атаки во вторник пострадал один мирный житель, повреждения были обнаружены в 4 многоквартирных домах, 73 домовладениях, на 3 объектах и 34 автомобилях. Практически все повреждения были зарегистрированы в Белгородском районе. "В городе Белгороде после двух воздушных атак со стороны ВСУ пострадавших нет… В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ есть один пострадавший…. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью 6 БПЛА и 5 дронов-камикадзе, также по селу выпущен один артиллерийских снаряд. Село Малиновка подверглось атаке ВСУ с помощью одного беспилотника", - написал Гладков.Губернатор добавил, что на окраине села Богун-Городок Борисовского района с квадрокоптера сброшено 3 взрывных устройства. Как подчеркнул глава региона, в Грайворонском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон и селах Головчино, Гора-Подол и Козинка. В Губкинском городском округе на территории одного из предприятий упал дрон. "В Корочанском районе рядом с хутором Резниково в лесном массиве обнаружен взрывоопасный предмет. На месте работают оперативные службы. Рядом с селом Афанасово найден и изъят взрывотехниками частично разрушенный БПЛА самолетного типа… В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 3 минометных снаряда... На окраине села Староселье противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - уточнил глава региона. Согласно информации губернатора, город Шебекино обстреляли 5 раз из артиллерии. В Шебекинском городском округе в хуторе Панков и селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посажено по одному БПЛА противника. По селу Муром выпущено 5 минометных снарядов, по селу Терезовка – 4 минометных снаряда. Кроме того, на территории округа системой ПВО сбито 4 украинских беспилотника. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгород

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины