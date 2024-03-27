Беспилотники ВСУ более 20 раз за сутки атаковали Белгородскую область
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников 24 раза за сутки
Последствия воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Более 20 раз за прошедшие сутки украинские военные атаковали территорию Белгородской области с беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, украинская армия атаковала 8 муниципалитетов области 26 марта. Было выпущено 18 снарядов из артиллерии и совершено 24 атаки с помощью беспилотников, включая сброс взрывных устройств с дронов. В опубликованной сводке губернатор отметил, что над Белгородом и Белгородским районом были осуществлены воздушные атаки со стороны Украины, без указания количества. Ранее Гладков сообщал, что система ПВО дважды реагировала и сбила в сумме 31 воздушную цель при приближении к Белгороду. В результате атаки во вторник пострадал один мирный житель, повреждения были обнаружены в 4 многоквартирных домах, 73 домовладениях, на 3 объектах и 34 автомобилях. Практически все повреждения были зарегистрированы в Белгородском районе.
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"В городе Белгороде после двух воздушных атак со стороны ВСУ пострадавших нет… В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ есть один пострадавший…. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью 6 БПЛА и 5 дронов-камикадзе, также по селу выпущен один артиллерийских снаряд. Село Малиновка подверглось атаке ВСУ с помощью одного беспилотника", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что на окраине села Богун-Городок Борисовского района с квадрокоптера сброшено 3 взрывных устройства. Как подчеркнул глава региона, в Грайворонском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон и селах Головчино, Гора-Подол и Козинка. В Губкинском городском округе на территории одного из предприятий упал дрон.
"В Корочанском районе рядом с хутором Резниково в лесном массиве обнаружен взрывоопасный предмет. На месте работают оперативные службы. Рядом с селом Афанасово найден и изъят взрывотехниками частично разрушенный БПЛА самолетного типа… В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 3 минометных снаряда... На окраине села Староселье противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - уточнил глава региона.
Согласно информации губернатора, город Шебекино обстреляли 5 раз из артиллерии. В Шебекинском городском округе в хуторе Панков и селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посажено по одному БПЛА противника. По селу Муром выпущено 5 минометных снарядов, по селу Терезовка – 4 минометных снаряда. Кроме того, на территории округа системой ПВО сбито 4 украинских беспилотника.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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