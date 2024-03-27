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Беспилотники ВСУ более 20 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/ataki-1936164813.html
Беспилотники ВСУ более 20 раз за сутки атаковали Белгородскую область
Беспилотники ВСУ более 20 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 27.03.2024
Беспилотники ВСУ более 20 раз за сутки атаковали Белгородскую область
Более 20 раз за прошедшие сутки украинские военные атаковали территорию Белгородской области с беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T14:33
2024-03-27T14:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Более 20 раз за прошедшие сутки украинские военные атаковали территорию Белгородской области с беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, украинская армия атаковала 8 муниципалитетов области 26 марта. Было выпущено 18 снарядов из артиллерии и совершено 24 атаки с помощью беспилотников, включая сброс взрывных устройств с дронов. В опубликованной сводке губернатор отметил, что над Белгородом и Белгородским районом были осуществлены воздушные атаки со стороны Украины, без указания количества. Ранее Гладков сообщал, что система ПВО дважды реагировала и сбила в сумме 31 воздушную цель при приближении к Белгороду. В результате атаки во вторник пострадал один мирный житель, повреждения были обнаружены в 4 многоквартирных домах, 73 домовладениях, на 3 объектах и 34 автомобилях. Практически все повреждения были зарегистрированы в Белгородском районе. "В городе Белгороде после двух воздушных атак со стороны ВСУ пострадавших нет… В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ есть один пострадавший…. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью 6 БПЛА и 5 дронов-камикадзе, также по селу выпущен один артиллерийских снаряд. Село Малиновка подверглось атаке ВСУ с помощью одного беспилотника", - написал Гладков.Губернатор добавил, что на окраине села Богун-Городок Борисовского района с квадрокоптера сброшено 3 взрывных устройства. Как подчеркнул глава региона, в Грайворонском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон и селах Головчино, Гора-Подол и Козинка. В Губкинском городском округе на территории одного из предприятий упал дрон. "В Корочанском районе рядом с хутором Резниково в лесном массиве обнаружен взрывоопасный предмет. На месте работают оперативные службы. Рядом с селом Афанасово найден и изъят взрывотехниками частично разрушенный БПЛА самолетного типа… В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 3 минометных снаряда... На окраине села Староселье противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - уточнил глава региона. Согласно информации губернатора, город Шебекино обстреляли 5 раз из артиллерии. В Шебекинском городском округе в хуторе Панков и селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посажено по одному БПЛА противника. По селу Муром выпущено 5 минометных снарядов, по селу Терезовка – 4 минометных снаряда. Кроме того, на территории округа системой ПВО сбито 4 украинских беспилотника. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Беспилотники ВСУ более 20 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область с беспилотников 24 раза за сутки

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Более 20 раз за прошедшие сутки украинские военные атаковали территорию Белгородской области с беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, украинская армия атаковала 8 муниципалитетов области 26 марта. Было выпущено 18 снарядов из артиллерии и совершено 24 атаки с помощью беспилотников, включая сброс взрывных устройств с дронов. В опубликованной сводке губернатор отметил, что над Белгородом и Белгородским районом были осуществлены воздушные атаки со стороны Украины, без указания количества. Ранее Гладков сообщал, что система ПВО дважды реагировала и сбила в сумме 31 воздушную цель при приближении к Белгороду. В результате атаки во вторник пострадал один мирный житель, повреждения были обнаружены в 4 многоквартирных домах, 73 домовладениях, на 3 объектах и 34 автомобилях. Практически все повреждения были зарегистрированы в Белгородском районе.
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"В городе Белгороде после двух воздушных атак со стороны ВСУ пострадавших нет… В Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ есть один пострадавший…. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью 6 БПЛА и 5 дронов-камикадзе, также по селу выпущен один артиллерийских снаряд. Село Малиновка подверглось атаке ВСУ с помощью одного беспилотника", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что на окраине села Богун-Городок Борисовского района с квадрокоптера сброшено 3 взрывных устройства. Как подчеркнул глава региона, в Грайворонском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон и селах Головчино, Гора-Подол и Козинка. В Губкинском городском округе на территории одного из предприятий упал дрон.
Корочанском районе рядом с хутором Резниково в лесном массиве обнаружен взрывоопасный предмет. На месте работают оперативные службы. Рядом с селом Афанасово найден и изъят взрывотехниками частично разрушенный БПЛА самолетного типа… В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 3 минометных снаряда... На окраине села Староселье противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - уточнил глава региона.
Согласно информации губернатора, город Шебекино обстреляли 5 раз из артиллерии. В Шебекинском городском округе в хуторе Панков и селе Середа средствами радиоэлектронной борьбы посажено по одному БПЛА противника. По селу Муром выпущено 5 минометных снарядов, по селу Терезовка – 4 минометных снаряда. Кроме того, на территории округа системой ПВО сбито 4 украинских беспилотника.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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