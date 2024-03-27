https://ria.ru/20240327/ataka-1936203446.html

Украинские дроны дважды атаковали белгородской поселок

Украинские дроны дважды атаковали белгородской поселок - РИА Новости, 27.03.2024

Украинские дроны дважды атаковали белгородской поселок

Украинские военные в среду дважды атаковали поселок Поляна Шебекинского округа Белгородской области, пострадавших нет, повреждения выявлены на... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T16:28

2024-03-27T16:28

2024-03-27T16:28

происшествия

белгородская область

харьковская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные в среду дважды атаковали поселок Поляна Шебекинского округа Белгородской области, пострадавших нет, повреждения выявлены на сельхозпредприятии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Днем в среду глава региона информировал, что украинский беспилотник атаковал посёлок Поляна, в результате взрыва пострадавших нет. Загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, очаг быстро потушили. "Повторная атака ВСУ с помощью БПЛА посёлка Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. В результате взрыва пострадавших нет, повреждено промышленное оборудование и кровля здания сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков.Губернатор добавил, что оперативные службы работают на местах. Поселок Поляна расположен в 18 километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

белгородская область

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины