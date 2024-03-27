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Украинские дроны дважды атаковали белгородской поселок - РИА Новости, 27.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/ataka-1936203446.html
Украинские дроны дважды атаковали белгородской поселок
Украинские дроны дважды атаковали белгородской поселок - РИА Новости, 27.03.2024
Украинские дроны дважды атаковали белгородской поселок
Украинские военные в среду дважды атаковали поселок Поляна Шебекинского округа Белгородской области, пострадавших нет, повреждения выявлены на... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:28
2024-03-27T16:28
происшествия
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные в среду дважды атаковали поселок Поляна Шебекинского округа Белгородской области, пострадавших нет, повреждения выявлены на сельхозпредприятии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Днем в среду глава региона информировал, что украинский беспилотник атаковал посёлок Поляна, в результате взрыва пострадавших нет. Загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, очаг быстро потушили. "Повторная атака ВСУ с помощью БПЛА посёлка Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. В результате взрыва пострадавших нет, повреждено промышленное оборудование и кровля здания сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков.Губернатор добавил, что оперативные службы работают на местах. Поселок Поляна расположен в 18 километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html
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происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские дроны дважды атаковали белгородской поселок

Гладков: ВСУ дважды атаковали белгородской поселок Поляна, пострадавших нет

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные в среду дважды атаковали поселок Поляна Шебекинского округа Белгородской области, пострадавших нет, повреждения выявлены на сельхозпредприятии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Днем в среду глава региона информировал, что украинский беспилотник атаковал посёлок Поляна, в результате взрыва пострадавших нет. Загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, очаг быстро потушили.
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"Повторная атака ВСУ с помощью БПЛА посёлка Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. В результате взрыва пострадавших нет, повреждено промышленное оборудование и кровля здания сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что оперативные службы работают на местах.
Поселок Поляна расположен в 18 километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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