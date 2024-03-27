https://ria.ru/20240327/ataka-1936203446.html
Украинские дроны дважды атаковали белгородской поселок
Украинские дроны дважды атаковали белгородской поселок - РИА Новости, 27.03.2024
Украинские дроны дважды атаковали белгородской поселок
Украинские военные в среду дважды атаковали поселок Поляна Шебекинского округа Белгородской области, пострадавших нет, повреждения выявлены на... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T16:28
2024-03-27T16:28
2024-03-27T16:28
происшествия
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные в среду дважды атаковали поселок Поляна Шебекинского округа Белгородской области, пострадавших нет, повреждения выявлены на сельхозпредприятии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Днем в среду глава региона информировал, что украинский беспилотник атаковал посёлок Поляна, в результате взрыва пострадавших нет. Загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, очаг быстро потушили. "Повторная атака ВСУ с помощью БПЛА посёлка Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. В результате взрыва пострадавших нет, повреждено промышленное оборудование и кровля здания сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков.Губернатор добавил, что оперативные службы работают на местах. Поселок Поляна расположен в 18 километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские дроны дважды атаковали белгородской поселок
Гладков: ВСУ дважды атаковали белгородской поселок Поляна, пострадавших нет