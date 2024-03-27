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Экс-глава МИД Эквадора объяснил, почему суд Лондона принял сторону Ассанжа - РИА Новости, 27.03.2024
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00:41 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/assanzh-1936060035.html
Экс-глава МИД Эквадора объяснил, почему суд Лондона принял сторону Ассанжа
Экс-глава МИД Эквадора объяснил, почему суд Лондона принял сторону Ассанжа - РИА Новости, 27.03.2024
Экс-глава МИД Эквадора объяснил, почему суд Лондона принял сторону Ассанжа
Решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стало реакцией на давление мирового сообщества, заявил РИА Новости экс-глава МИД Эквадора... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:41
2024-03-27T00:41
сша
в мире
лондон
эквадор
рикардо патиньо
джулиан ассанж
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МОНТЕВИДЕО, 27 мар - РИА Новости. Решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стало реакцией на давление мирового сообщества, заявил РИА Новости экс-глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо. "Это реакция на мировое давление, которому подвергается британское правосудие. Это давление очень велико, к счастью", - сказал он. По мнению Патиньо, на фоне этого давления британские власти боятся "сыграть плохую роль, дискредитировать себя как правительство, и поэтому хотят сказать, что никогда не выдали бы Джулиана Ассанжа, если бы существовала опасность применения к нему смертной казни". Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. При этом суд постановил, что следующее заседание по делу пройдет не ранее 20 мая, если американская сторона предоставит необходимые документы по гарантиям относительно будущего Ассанжа в США к 16 апреля. В документе уточняется, что суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни.
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935961258.html
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сша, в мире, лондон, эквадор, рикардо патиньо, джулиан ассанж, wikileaks
США, В мире, Лондон, Эквадор, Рикардо Патиньо, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Экс-глава МИД Эквадора объяснил, почему суд Лондона принял сторону Ассанжа

Экс-глава МИД Эквадора назвал решение суда по делу Ассанжа реакцией на давление

© AP Photo / Alberto PezzaliАкция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 27 мар - РИА Новости. Решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стало реакцией на давление мирового сообщества, заявил РИА Новости экс-глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо.
"Это реакция на мировое давление, которому подвергается британское правосудие. Это давление очень велико, к счастью", - сказал он.
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По мнению Патиньо, на фоне этого давления британские власти боятся "сыграть плохую роль, дискредитировать себя как правительство, и поэтому хотят сказать, что никогда не выдали бы Джулиана Ассанжа, если бы существовала опасность применения к нему смертной казни".
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. При этом суд постановил, что следующее заседание по делу пройдет не ранее 20 мая, если американская сторона предоставит необходимые документы по гарантиям относительно будущего Ассанжа в США к 16 апреля.
В документе уточняется, что суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни.
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