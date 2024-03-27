https://ria.ru/20240327/assanzh-1936060035.html

Экс-глава МИД Эквадора объяснил, почему суд Лондона принял сторону Ассанжа

Экс-глава МИД Эквадора объяснил, почему суд Лондона принял сторону Ассанжа - РИА Новости, 27.03.2024

Экс-глава МИД Эквадора объяснил, почему суд Лондона принял сторону Ассанжа

Решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стало реакцией на давление мирового сообщества, заявил РИА Новости экс-глава МИД Эквадора... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T00:41

2024-03-27T00:41

2024-03-27T00:41

сша

в мире

лондон

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рикардо патиньо

джулиан ассанж

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МОНТЕВИДЕО, 27 мар - РИА Новости. Решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стало реакцией на давление мирового сообщества, заявил РИА Новости экс-глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо. "Это реакция на мировое давление, которому подвергается британское правосудие. Это давление очень велико, к счастью", - сказал он. По мнению Патиньо, на фоне этого давления британские власти боятся "сыграть плохую роль, дискредитировать себя как правительство, и поэтому хотят сказать, что никогда не выдали бы Джулиана Ассанжа, если бы существовала опасность применения к нему смертной казни". Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. При этом суд постановил, что следующее заседание по делу пройдет не ранее 20 мая, если американская сторона предоставит необходимые документы по гарантиям относительно будущего Ассанжа в США к 16 апреля. В документе уточняется, что суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни.

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935961258.html

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935942066.html

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сша, в мире, лондон, эквадор, рикардо патиньо, джулиан ассанж, wikileaks