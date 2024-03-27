https://ria.ru/20240327/assanzh-1936060035.html
Экс-глава МИД Эквадора объяснил, почему суд Лондона принял сторону Ассанжа
Экс-глава МИД Эквадора объяснил, почему суд Лондона принял сторону Ассанжа - РИА Новости, 27.03.2024
Экс-глава МИД Эквадора объяснил, почему суд Лондона принял сторону Ассанжа
Решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стало реакцией на давление мирового сообщества, заявил РИА Новости экс-глава МИД Эквадора... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T00:41
2024-03-27T00:41
2024-03-27T00:41
сша
в мире
лондон
эквадор
рикардо патиньо
джулиан ассанж
wikileaks
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935966565_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_69ccbb8210109be602483140f8bdcdab.jpg
МОНТЕВИДЕО, 27 мар - РИА Новости. Решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стало реакцией на давление мирового сообщества, заявил РИА Новости экс-глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо. "Это реакция на мировое давление, которому подвергается британское правосудие. Это давление очень велико, к счастью", - сказал он. По мнению Патиньо, на фоне этого давления британские власти боятся "сыграть плохую роль, дискредитировать себя как правительство, и поэтому хотят сказать, что никогда не выдали бы Джулиана Ассанжа, если бы существовала опасность применения к нему смертной казни". Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. При этом суд постановил, что следующее заседание по делу пройдет не ранее 20 мая, если американская сторона предоставит необходимые документы по гарантиям относительно будущего Ассанжа в США к 16 апреля. В документе уточняется, что суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни.
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935961258.html
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935942066.html
сша
лондон
эквадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935966565_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_421fa21393e4ebfcff6e1e69276b48af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, лондон, эквадор, рикардо патиньо, джулиан ассанж, wikileaks
США, В мире, Лондон, Эквадор, Рикардо Патиньо, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Экс-глава МИД Эквадора объяснил, почему суд Лондона принял сторону Ассанжа
Экс-глава МИД Эквадора назвал решение суда по делу Ассанжа реакцией на давление
МОНТЕВИДЕО, 27 мар - РИА Новости. Решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стало реакцией на давление мирового сообщества, заявил РИА Новости экс-глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо.
"Это реакция на мировое давление, которому подвергается британское правосудие. Это давление очень велико, к счастью", - сказал он.
По мнению Патиньо, на фоне этого давления британские власти боятся "сыграть плохую роль, дискредитировать себя как правительство, и поэтому хотят сказать, что никогда не выдали бы Джулиана Ассанжа, если бы существовала опасность применения к нему смертной казни".
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США
в британских судах. При этом суд постановил, что следующее заседание по делу пройдет не ранее 20 мая, если американская сторона предоставит необходимые документы по гарантиям относительно будущего Ассанжа в США к 16 апреля.
В документе уточняется, что суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни.