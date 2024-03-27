https://ria.ru/20240327/armeniya-1936191697.html

Армения отказалась осуждать теракт в "Крокусе" вместе с ПА ОДКБ

Армения отказалась осуждать теракт в "Крокусе" вместе с ПА ОДКБ - РИА Новости, 27.03.2024

Армения отказалась осуждать теракт в "Крокусе" вместе с ПА ОДКБ

Армения не присоединилась к заявлению Парламентской Ассамблеи ОДКБ, осуждающему теракт в "Крокус сити холле", только из-за "заморозки" участия Еревана в... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:53

2024-03-27T15:53

2024-03-27T15:53

теракт в "крокус сити холле"

в мире

армения

россия

одкб

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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ЕРЕВАН, 27 мар - РИА Новости. Армения не присоединилась к заявлению Парламентской Ассамблеи ОДКБ, осуждающему теракт в "Крокус сити холле", только из-за "заморозки" участия Еревана в организации, заявила в среду пресс-секретарь спикера армянского парламента Нелли Гулян. Во вторник Совет ПА ОДКБ осудил жестокую и циничную террористическую атаку в "Крокус сити холле". "Армянской стороне предложили присоединиться к заявлению, однако предложение отклонили, поскольку страна заморозила свое участие в организации", - сказала Гулян агентству Sputnik Армения. Она особо подчеркнула, что отказ был обусловлен исключительно вопросами, связанными с ОДКБ. Относительно самой трагедии, по ее словам, руководство парламента заняло четкую позицию. В частности, указала она, спикер Ален Симонян в Telegram-канале выразил соболезнования, а заместитель председателя парламента Акоп Аршакян, выступая на сессии Межпарламентской ассамблеи в Женеве, осудил теракт. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте Пашинян сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. В среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что один из пострадавших в "Крокусе", который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он подчеркнул, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935564921.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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Кирилл Волков

в мире, армения, россия, одкб, крокус сити холл, московская область (подмосковье)