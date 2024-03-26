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Городские службы Москвы отмывают дорожные знаки и щиты после зимы - РИА Новости, 27.03.2024
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13:51 26.03.2024 (обновлено: 14:55 27.03.2024)
https://ria.ru/20240326/znaki-1936172188.html
Городские службы Москвы отмывают дорожные знаки и щиты после зимы
Городские службы Москвы отмывают дорожные знаки и щиты после зимы - РИА Новости, 27.03.2024
Городские службы Москвы отмывают дорожные знаки и щиты после зимы
Городские службы продолжают промывать после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-26T13:51
2024-03-27T14:55
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Городские службы продолжают промывать после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы. "Продолжаем промывать после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры: дорожные знаки, информационные щиты вдоль дорог, барьерные ограждения и шумозащитные экраны", - говорится в сообщении. Во время работы специалисты задействуют бригады ручной уборки и поливомоечную технику, уточняет пресс-служба комплекса городского хозяйства.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва

Городские службы Москвы отмывают дорожные знаки и щиты после зимы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы моет дорожный знак на Тверской улице в Москве
Сотрудник коммунальной службы моет дорожный знак на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудник коммунальной службы моет дорожный знак на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Городские службы продолжают промывать после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы.
"Продолжаем промывать после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры: дорожные знаки, информационные щиты вдоль дорог, барьерные ограждения и шумозащитные экраны", - говорится в сообщении.
Во время работы специалисты задействуют бригады ручной уборки и поливомоечную технику, уточняет пресс-служба комплекса городского хозяйства.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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