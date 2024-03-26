https://ria.ru/20240326/znaki-1936172188.html
Городские службы Москвы отмывают дорожные знаки и щиты после зимы
Городские службы Москвы отмывают дорожные знаки и щиты после зимы - РИА Новости, 27.03.2024
Городские службы Москвы отмывают дорожные знаки и щиты после зимы
Городские службы продолжают промывать после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-26T13:51
2024-03-26T13:51
2024-03-27T14:55
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Городские службы продолжают промывать после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы. "Продолжаем промывать после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры: дорожные знаки, информационные щиты вдоль дорог, барьерные ограждения и шумозащитные экраны", - говорится в сообщении. Во время работы специалисты задействуют бригады ручной уборки и поливомоечную технику, уточняет пресс-служба комплекса городского хозяйства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва