https://ria.ru/20240326/znaki-1936172188.html

Городские службы Москвы отмывают дорожные знаки и щиты после зимы

Городские службы Москвы отмывают дорожные знаки и щиты после зимы - РИА Новости, 27.03.2024

Городские службы Москвы отмывают дорожные знаки и щиты после зимы

Городские службы продолжают промывать после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-26T13:51

2024-03-26T13:51

2024-03-27T14:55

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Городские службы продолжают промывать после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры в Москве, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства столицы. "Продолжаем промывать после зимы элементы дорожно-транспортной инфраструктуры: дорожные знаки, информационные щиты вдоль дорог, барьерные ограждения и шумозащитные экраны", - говорится в сообщении. Во время работы специалисты задействуют бригады ручной уборки и поливомоечную технику, уточняет пресс-служба комплекса городского хозяйства.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва