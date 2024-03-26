https://ria.ru/20240326/zhkkh-1935912563.html

Генпрокурор поручил жестко следить за перерасчетом коммунальных платежей

Генпрокурор поручил жестко следить за перерасчетом коммунальных платежей - РИА Новости, 26.03.2024

Генпрокурор поручил жестко следить за перерасчетом коммунальных платежей

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил установить жесткий контроль за перерасчетом оплаты непредоставленных коммунальных ресурсов после суровой зимы. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:16

2024-03-26T14:16

2024-03-26T14:16

общество

россия

приморский край

жкх

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил установить жесткий контроль за перерасчетом оплаты непредоставленных коммунальных ресурсов после суровой зимы. "Вместе с тем нынешняя суровая зима обострила годами не решаемые проблемы в сфере ЖКХ. В Приморском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ленинградской, Пензенской, Свердловской и других областях жители недопустимо долго ждали подачи тепла в свои квартиры… В свою очередь прокурорам поручаю установить жесткий контроль за перерасчетом платы за непоставленные коммунальные ресурсы", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генпрокуратуры РФ. Он добавил, что с учетом "кратного роста числа происшествий" на объектах тепло-, водо-, электроснабжения, Генпрокуратура обратила внимание Минэнерго на необходимость определения наиболее сложных участков коммуникаций и ресурсов для их модернизации. "В рамках данных вам в январе поручений взыскательно оценивайте мероприятия по обновлению коммунальных сетей, подключению к ним новых потребителей, их влияние на аварийность", - сказал Краснов. Кроме того, он поручил прокурорам своевременно реагировать на бездействие органов местного самоуправления и эксплуатирующие организации по принятию на баланс инженерных коммуникаций.

https://ria.ru/20230210/zhkkh-1851011836.html

https://ria.ru/20230317/platezhi-1858537462.html

россия

приморский край

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общество, россия, приморский край, жкх, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии)