Генпрокурор поручил жестко следить за перерасчетом коммунальных платежей
Генпрокурор велел жестко следить за перерасчетом коммунальных платежей в России
© Depositphotos.com / BelchonockОтопление в квартире
© Depositphotos.com / Belchonock
Отопление в квартире. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил установить жесткий контроль за перерасчетом оплаты непредоставленных коммунальных ресурсов после суровой зимы.
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"Вместе с тем нынешняя суровая зима обострила годами не решаемые проблемы в сфере ЖКХ. В Приморском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ленинградской, Пензенской, Свердловской и других областях жители недопустимо долго ждали подачи тепла в свои квартиры… В свою очередь прокурорам поручаю установить жесткий контроль за перерасчетом платы за непоставленные коммунальные ресурсы", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генпрокуратуры РФ.
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Он добавил, что с учетом "кратного роста числа происшествий" на объектах тепло-, водо-, электроснабжения, Генпрокуратура обратила внимание Минэнерго на необходимость определения наиболее сложных участков коммуникаций и ресурсов для их модернизации.
"В рамках данных вам в январе поручений взыскательно оценивайте мероприятия по обновлению коммунальных сетей, подключению к ним новых потребителей, их влияние на аварийность", - сказал Краснов.
Кроме того, он поручил прокурорам своевременно реагировать на бездействие органов местного самоуправления и эксплуатирующие организации по принятию на баланс инженерных коммуникаций.
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