https://ria.ru/20240326/zelenskiy-1935975083.html

"Оправданий нет". На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском

"Оправданий нет". На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 26.03.2024

"Оправданий нет". На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском

В неспособности ВСУ обеспечить оборону против наступления российских военных виноват Владимир Зеленский, пишет The Economist. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:23

2024-03-26T17:23

2024-03-26T17:23

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В неспособности ВСУ обеспечить оборону против наступления российских военных виноват Владимир Зеленский, пишет The Economist."Нет у Зеленского и особых оправданий задержкам со строительством оборонительных укреплений — особенно после того, как минувшим летом русские показали, что преимущество имеет обороняющаяся сторона с хорошо подготовленными позициями. О начале масштабного строительства с привлечением как инженерных войск, так и гражданских подрядчиков президент объявил лишь в ноябре", — говорится в материале.Обозреватели пишут, что украинцы не имеют права обвинять только Запад в своей неспособности противостоять российскому наступлению, поскольку сами они не подготовились к нему. Киев не только не набрал новых солдат в ВСУ, но и не обеспечил укрытиями их позиции, подчеркнули журналисты.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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киев, россия, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире, политика