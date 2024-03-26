https://ria.ru/20240326/zdorove-1936050461.html

Адвокат Ассанжа рассказал о здоровье своего клиента

Адвокат Ассанжа рассказал о здоровье своего клиента - РИА Новости, 26.03.2024

Адвокат Ассанжа рассказал о здоровье своего клиента

Здоровье основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подорвано долгим заточением в британской тюрьме, сообщил РИА Новости его адвокат Карлос Поведа. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T22:31

2024-03-26T22:31

2024-03-26T22:31

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сша

лондон

джулиан ассанж

wikileaks

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МОНТЕВИДЕО, 26 мар - РИА Новости. Здоровье основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подорвано долгим заточением в британской тюрьме, сообщил РИА Новости его адвокат Карлос Поведа. "Он страдает, он в заключении уже больше 10 лет, несмотря на то, что он находился в убежище. Он в тюрьме строгого режима без возможности иметь привилегии, какие есть у других заключенных. Это ставит под тяжелый удар его эмоциональную стабильность, психологическую и физическую целостность", - отметил адвокат. Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. При этом суд постановил, что следующее заседание по делу пройдет не ранее 20 мая, если американская сторона предоставит необходимые документы по гарантиям относительно будущего Ассанжа в США к 16 апреля.

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в мире, сша, лондон, джулиан ассанж, wikileaks