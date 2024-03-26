https://ria.ru/20240326/zatraty-1935952104.html

Чувашия направит 50 млн рублей на возмещение затрат бизнеса на оборудование

Чувашия направит 50 млн рублей на возмещение затрат бизнеса на оборудование - РИА Новости, 26.03.2024

Чувашия направит 50 млн рублей на возмещение затрат бизнеса на оборудование

В Чувашии на возмещение части затрат бизнеса, связанных с приобретением оборудования, в текущем году направят не менее 50 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:20

2024-03-26T16:20

2024-03-26T17:27

твой бизнес

чувашская республика (чувашия)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935957154_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42ff0b43d09d21abf6ecbaad75819e7a.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Чувашии на возмещение части затрат бизнеса, связанных с приобретением оборудования, в текущем году направят не менее 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства республики. Предпринимателям, подавшим заявки и прошедшим конкурсные процедуры, возместят 30% от стоимости приобретенного оборудования. В 2023 году эту субсидию предоставили 26 субъектам МСП Чувашии. "В 2024 году на данную меру поддержки в республиканском бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей. При первом уточнении Минэкономразвития направило предложение в Минфин Чувашии об увеличении бюджетных ассигнований до 70 миллионов рублей. Прием заявочной документации планируется в июне", – отметила исполняющая обязанности министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Лариса Рафикова. Всего на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства республики в текущем году предусмотрено свыше 660 миллионов рублей. Гарантийный фонд ЧР за три месяца этого года заключил 54 договора поручительства и четыре дополнительных соглашения с 53 субъектами МСП на общую сумму 395 миллионов рублей. Финансирование привлечено на сумму 1 миллиард 150 миллионов рублей. Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса с начала года заключило 100 договоров микрозайма с 94 субъектами МСП и самозанятыми на общую сумму 277 миллионов рублей. За три месяца 2024 года поддержка оказана 86 экспортно-ориентированным субъектам МСП республики, дополнительно 66 субъектов МСП при содействии республиканского центра воспользовались услугами Российского экспортного центра. Центр "Мой бизнес" предоставляет льготное государственное финансирование по программе "Своих не бросаем". С марта 2023 года предоставлено 58 льготных микрозаймов 58 субъектам МСП на общую сумму 52 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20240313/natsproekt-1932708291.html

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

чувашская республика (чувашия), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса