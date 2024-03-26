https://ria.ru/20240326/zatraty-1935952104.html
Чувашия направит 50 млн рублей на возмещение затрат бизнеса на оборудование
Чувашия направит 50 млн рублей на возмещение затрат бизнеса на оборудование - РИА Новости, 26.03.2024
Чувашия направит 50 млн рублей на возмещение затрат бизнеса на оборудование
В Чувашии на возмещение части затрат бизнеса, связанных с приобретением оборудования, в текущем году направят не менее 50 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:20
2024-03-26T16:20
2024-03-26T17:27
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Чувашии на возмещение части затрат бизнеса, связанных с приобретением оборудования, в текущем году направят не менее 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства республики. Предпринимателям, подавшим заявки и прошедшим конкурсные процедуры, возместят 30% от стоимости приобретенного оборудования. В 2023 году эту субсидию предоставили 26 субъектам МСП Чувашии. "В 2024 году на данную меру поддержки в республиканском бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей. При первом уточнении Минэкономразвития направило предложение в Минфин Чувашии об увеличении бюджетных ассигнований до 70 миллионов рублей. Прием заявочной документации планируется в июне", – отметила исполняющая обязанности министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Лариса Рафикова. Всего на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства республики в текущем году предусмотрено свыше 660 миллионов рублей. Гарантийный фонд ЧР за три месяца этого года заключил 54 договора поручительства и четыре дополнительных соглашения с 53 субъектами МСП на общую сумму 395 миллионов рублей. Финансирование привлечено на сумму 1 миллиард 150 миллионов рублей. Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса с начала года заключило 100 договоров микрозайма с 94 субъектами МСП и самозанятыми на общую сумму 277 миллионов рублей. За три месяца 2024 года поддержка оказана 86 экспортно-ориентированным субъектам МСП республики, дополнительно 66 субъектов МСП при содействии республиканского центра воспользовались услугами Российского экспортного центра. Центр "Мой бизнес" предоставляет льготное государственное финансирование по программе "Своих не бросаем". С марта 2023 года предоставлено 58 льготных микрозаймов 58 субъектам МСП на общую сумму 52 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чувашская республика (чувашия), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Чувашская Республика (Чувашия), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Чувашии на возмещение части затрат бизнеса, связанных с приобретением оборудования, в текущем году направят не менее 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.
Предпринимателям, подавшим заявки и прошедшим конкурсные процедуры, возместят 30% от стоимости приобретенного оборудования. В 2023 году эту субсидию предоставили 26 субъектам МСП Чувашии.
"В 2024 году на данную меру поддержки в республиканском бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей. При первом уточнении Минэкономразвития
направило предложение в Минфин Чувашии об увеличении бюджетных ассигнований до 70 миллионов рублей. Прием заявочной документации планируется в июне", – отметила исполняющая обязанности министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
Лариса Рафикова.
Всего на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства республики в текущем году предусмотрено свыше 660 миллионов рублей.
Гарантийный фонд ЧР за три месяца этого года заключил 54 договора поручительства и четыре дополнительных соглашения с 53 субъектами МСП на общую сумму 395 миллионов рублей. Финансирование привлечено на сумму 1 миллиард 150 миллионов рублей. Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса с начала года заключило 100 договоров микрозайма с 94 субъектами МСП и самозанятыми на общую сумму 277 миллионов рублей.
За три месяца 2024 года поддержка оказана 86 экспортно-ориентированным субъектам МСП республики, дополнительно 66 субъектов МСП при содействии республиканского центра воспользовались услугами Российского экспортного центра. Центр "Мой бизнес" предоставляет льготное государственное финансирование по программе "Своих не бросаем". С марта 2023 года предоставлено 58 льготных микрозаймов 58 субъектам МСП на общую сумму 52 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы.