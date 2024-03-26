https://ria.ru/20240326/zasedanie-1936052971.html

Россия запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии

Россия запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии - РИА Новости, 26.03.2024

Россия запросила заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии

Россия запросила проведения заседания СБ ООН по теме 25-летия с агрессии НАТО против Югославии после того, как в понедельник Париж сорвал проведение заседания... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T22:54

2024-03-26T22:54

2024-03-26T22:54

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совет безопасности оон

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ООН, 26 мар - РИА Новости. Россия запросила проведения заседания СБ ООН по теме 25-летия с агрессии НАТО против Югославии после того, как в понедельник Париж сорвал проведение заседания по этой проблематике, Москва ждет реакции председательствующей в Совбезе Японии, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. В понедельник Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по поводу 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Французский представитель заявил, что эта тема неактуальна и что с Францией якобы никто повестку заседаний на этот день не согласовывал. Несмотря на то, что председательствующая Япония предварительно согласовала повестку, Париж добился вынесения вопроса на голосование, и в итоге заседание не состоялось. В постпредстве РФ заявили, что истинная причина срыва заключается в том, что представители стран Запада боятся публичного обсуждения в СБ ООН натовских бомбардировок Югославии. "Вчера РФ запросила проведения в ближайшее время заседания по теме 25-летия агрессии НАТО против Югославии. Ожидаем от японского председательства официального ответа", - сказал Полянский на заседании СБ во вторник. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ, в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240326/povedenie-1936032587.html

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в мире, россия, дмитрий полянский, оон, нато, югославия, париж, совет безопасности оон