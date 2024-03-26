https://ria.ru/20240326/zasedanie-1935862026.html

Суд закрыл заседание по аресту нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд закрыл заседание по аресту нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Суд закрыл заседание по аресту нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:13

2024-03-26T12:13

2024-03-26T12:13

теракт в "крокус сити холле"

киргизия

крокус сити холл

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Об этом попросил следователь по делу. "Ходатайство следствия удовлетворить", - заявила судья. Касимов - уроженец Киргизии, гражданин РФ. До того, как судья попросила очистить зал, он рассказал, что зарегистрирован в Путилково под Красногорском, имеет среднее образование и троих детей, является индивидуальным предпринимателем - держит кафе, ранее не судим.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

киргизия

россия

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Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" Алишер Касимов в суде Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова привезли в суд. На видео корреспондента РИА Новости слышно, как кто-то плачет, когда Касимова заводят в зал - по всей видимости, кто-то из родственников. 2024-03-26T12:13 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

киргизия, крокус сити холл, россия