https://ria.ru/20240326/zasedanie-1935862026.html
Суд закрыл заседание по аресту нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд закрыл заседание по аресту нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Суд закрыл заседание по аресту нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:13
2024-03-26T12:13
2024-03-26T12:13
теракт в "крокус сити холле"
киргизия
крокус сити холл
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Алишера Касимова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Об этом попросил следователь по делу. "Ходатайство следствия удовлетворить", - заявила судья. Касимов - уроженец Киргизии, гражданин РФ. До того, как судья попросила очистить зал, он рассказал, что зарегистрирован в Путилково под Красногорском, имеет среднее образование и троих детей, является индивидуальным предпринимателем - держит кафе, ранее не судим.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе" Алишер Касимов в суде
Восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова привезли в суд. На видео корреспондента РИА Новости слышно, как кто-то плачет, когда Касимова заводят в зал - по всей видимости, кто-то из родственников.
2024-03-26T12:13
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РИА Новости
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киргизия, крокус сити холл, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Киргизия, Крокус Сити Холл, Россия
Суд закрыл заседание по аресту нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд закрыл заседание по аресту фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Исламова