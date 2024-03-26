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Запад откровенно высказался о своих интересах на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 26.03.2024
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09:33 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/zakharova-1935815348.html
Запад откровенно высказался о своих интересах на Украине, заявили в МИД
Запад откровенно высказался о своих интересах на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 26.03.2024
Запад откровенно высказался о своих интересах на Украине, заявили в МИД
Запад впервые так откровенно высказался о своих интересах в украинском конфликте, от созидательности в подходе США к международным отношениям не осталось и... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:33
2024-03-26T09:33
в мире
сша
украина
россия
мария захарова
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Запад впервые так откровенно высказался о своих интересах в украинском конфликте, от созидательности в подходе США к международным отношениям не осталось и следа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале. Ранее Боррель заявил, что ЕС не может позволить России "выиграть эту войну", так как пострадают интересы США и Европы, и дело не только в щедрости, поддержке Украины, но и в собственных интересах Европы. "Впервые так откровенно представитель западных режимов рассказал о сути происходящего. Дело в не в "любви к украинцам", которых западники уже практически уничтожили. А в желании США сохранить свою гегемонию, поддерживать затухающую роль в мировых делах. От созидательности в американском подходе к международным отношениям не осталось и следа", - написала Захарова. Она добавила, что либеральные демократы умеют только разрушать и видят этот навык как гарантию доминирования. "А задача Евросоюза на нынешнем этапе - услужливо подносить патроны, купленные на деньги собственных граждан, мнением которых никто не поинтересовался", - добавила она.
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в мире, сша, украина, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, США, Украина, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Запад откровенно высказался о своих интересах на Украине, заявили в МИД

МИД: от созидательности в подходе США к отношениям не осталось и следа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Запад впервые так откровенно высказался о своих интересах в украинском конфликте, от созидательности в подходе США к международным отношениям не осталось и следа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее Боррель заявил, что ЕС не может позволить России "выиграть эту войну", так как пострадают интересы США и Европы, и дело не только в щедрости, поддержке Украины, но и в собственных интересах Европы.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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"Впервые так откровенно представитель западных режимов рассказал о сути происходящего. Дело в не в "любви к украинцам", которых западники уже практически уничтожили. А в желании США сохранить свою гегемонию, поддерживать затухающую роль в мировых делах. От созидательности в американском подходе к международным отношениям не осталось и следа", - написала Захарова.
Она добавила, что либеральные демократы умеют только разрушать и видят этот навык как гарантию доминирования.
"А задача Евросоюза на нынешнем этапе - услужливо подносить патроны, купленные на деньги собственных граждан, мнением которых никто не поинтересовался", - добавила она.
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