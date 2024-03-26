https://ria.ru/20240326/zakharova-1935815348.html

Запад откровенно высказался о своих интересах на Украине, заявили в МИД

Запад откровенно высказался о своих интересах на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 26.03.2024

Запад откровенно высказался о своих интересах на Украине, заявили в МИД

Запад впервые так откровенно высказался о своих интересах в украинском конфликте, от созидательности в подходе США к международным отношениям не осталось и... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:33

2024-03-26T09:33

2024-03-26T09:33

в мире

сша

украина

россия

мария захарова

евросоюз

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Запад впервые так откровенно высказался о своих интересах в украинском конфликте, от созидательности в подходе США к международным отношениям не осталось и следа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале. Ранее Боррель заявил, что ЕС не может позволить России "выиграть эту войну", так как пострадают интересы США и Европы, и дело не только в щедрости, поддержке Украины, но и в собственных интересах Европы. "Впервые так откровенно представитель западных режимов рассказал о сути происходящего. Дело в не в "любви к украинцам", которых западники уже практически уничтожили. А в желании США сохранить свою гегемонию, поддерживать затухающую роль в мировых делах. От созидательности в американском подходе к международным отношениям не осталось и следа", - написала Захарова. Она добавила, что либеральные демократы умеют только разрушать и видят этот навык как гарантию доминирования. "А задача Евросоюза на нынешнем этапе - услужливо подносить патроны, купленные на деньги собственных граждан, мнением которых никто не поинтересовался", - добавила она.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935748035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, мария захарова, евросоюз