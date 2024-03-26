https://ria.ru/20240326/yukhnovskiy-1935978628.html

Умер бывший вице-премьер Украины Игорь Юхновский

Умер бывший вице-премьер Украины Игорь Юхновский - РИА Новости, 26.03.2024

Умер бывший вице-премьер Украины Игорь Юхновский

Первый вице-премьер Украины Игорь Юхновский, который был сторонником примирения ветеранов Красной Армии и бывших боевиков УПА* (Украинская повстанческая... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:34

2024-03-26T17:34

2024-03-26T17:39

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украина

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Первый вице-премьер Украины Игорь Юхновский, который был сторонником примирения ветеранов Красной Армии и бывших боевиков УПА* (Украинская повстанческая армия*), умер во вторник на 99-м году жизни, сообщает издание "Страна.ua". "В возрасте 98 лет умер первый вице-премьер Украины и бывший депутат Игорь Юхновский", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уроженец межвоенной Польши, бывший фронтовик-красноармеец, выпускник Львовского университета и ученый-физик, Юхновский занимал должность первого вице-премьер-министра Украины с октября 1992 года до 1993 года. В Верховной раде был членом фракции "Украинского народного руха" и "Нашей Украины", выступал за примирение ветеранов Великой Отечественной войны, служивших в Красной Армии, и бывших боевиков УПА*. В 2005 году Юхновскому было присуждено звание Героя Украины. Кроме того, он был соучредителем Украинского института национальной памяти и исполнял обязанности его председателя с 2006 года по 2010 год.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, украинская повстанческая армия