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Умер бывший вице-премьер Украины Игорь Юхновский
Умер бывший вице-премьер Украины Игорь Юхновский - РИА Новости, 26.03.2024
Умер бывший вице-премьер Украины Игорь Юхновский
Первый вице-премьер Украины Игорь Юхновский, который был сторонником примирения ветеранов Красной Армии и бывших боевиков УПА* (Украинская повстанческая... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:34
2024-03-26T17:34
2024-03-26T17:39
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Первый вице-премьер Украины Игорь Юхновский, который был сторонником примирения ветеранов Красной Армии и бывших боевиков УПА* (Украинская повстанческая армия*), умер во вторник на 99-м году жизни, сообщает издание "Страна.ua". "В возрасте 98 лет умер первый вице-премьер Украины и бывший депутат Игорь Юхновский", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уроженец межвоенной Польши, бывший фронтовик-красноармеец, выпускник Львовского университета и ученый-физик, Юхновский занимал должность первого вице-премьер-министра Украины с октября 1992 года до 1993 года. В Верховной раде был членом фракции "Украинского народного руха" и "Нашей Украины", выступал за примирение ветеранов Великой Отечественной войны, служивших в Красной Армии, и бывших боевиков УПА*. В 2005 году Юхновскому было присуждено звание Героя Украины. Кроме того, он был соучредителем Украинского института национальной памяти и исполнял обязанности его председателя с 2006 года по 2010 год.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, украинская повстанческая армия
В мире, Украина, Украинская повстанческая армия
Умер бывший вице-премьер Украины Игорь Юхновский
Умер украинский политик, выступавший за примирение красноармейцев и боевиков УПА
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости.
Первый вице-премьер Украины Игорь Юхновский, который был сторонником примирения ветеранов Красной Армии и бывших боевиков УПА* (Украинская повстанческая армия*), умер во вторник на 99-м году жизни, сообщает издание "Страна.ua
".
"В возрасте 98 лет умер первый вице-премьер Украины и бывший депутат Игорь Юхновский", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Уроженец межвоенной Польши, бывший фронтовик-красноармеец, выпускник Львовского университета и ученый-физик, Юхновский занимал должность первого вице-премьер-министра Украины с октября 1992 года до 1993 года. В Верховной раде был членом фракции "Украинского народного руха" и "Нашей Украины", выступал за примирение ветеранов Великой Отечественной войны, служивших в Красной Армии, и бывших боевиков УПА*. В 2005 году Юхновскому было присуждено звание Героя Украины. Кроме того, он был соучредителем Украинского института национальной памяти и исполнял обязанности его председателя с 2006 года по 2010 год.
* Запрещенная в России экстремистская организация.