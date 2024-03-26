https://ria.ru/20240326/yugoslaviya-1935795226.html

Очевидец рассказал о бомбардировках НАТО жилых кварталов в Югославии

Очевидец рассказал о бомбардировках НАТО жилых кварталов в Югославии - РИА Новости, 26.03.2024

Очевидец рассказал о бомбардировках НАТО жилых кварталов в Югославии

Если сербская ПВО мешала самолетам НАТО бомбить военные объекты, они сбрасывали бомбы на жилые кварталы, рассказал РИА Новости свидетель событий 25-летней... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T04:21

2024-03-26T04:21

2024-03-26T04:21

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АЛЕКСИНАЦ (Сербия), 26 мар - РИА Новости. Если сербская ПВО мешала самолетам НАТО бомбить военные объекты, они сбрасывали бомбы на жилые кварталы, рассказал РИА Новости свидетель событий 25-летней давности, житель города Алексинац Добрица Ракич. Сейчас Ракич работает частным мастером по ремонту бытовой техники. Когда-то он служил в югославской армии и судит о военном деле как профессионал. Весной 1999 года две бомбы весом по 1250 килограммов упали недалеко от его дома. "Это не мой вывод (о весе бомб - ред.), это данные специалистов Военного института в Белграде, которые прибыли на следующее утро. Они измерили уровень радиации, которой тогда не было, выпили кофе у меня и это сказали", - рассказал РИА Новости Ракич. Он и сейчас угощает клиентов и гостей своей мастерской, в том числе корреспондента РИА Новости, свежесваренным кофе, который приносит из дома его жена - благо, что рабочее место Ракича оборудовано в гараже его частного дома. Одна из бомб попала в дом на его улице. "Камня на камне не осталось, все разнесло. На месте погибли двое – Душанка Савич и зять владельца дома", - вспоминает Ракич. Еще семь или восемь, которые прятались в подвале, получили ранения. Ракич с соседями помогли отвезти раненых в больницу. "Душанка Савич была на два-три года старше меня. Значит, где-то 1952 года рождения. Сколько ей тогда было? Получается, около 50 лет. А второго погибшего звали Предраг, он был молодой человек, кажется, работал в медицинском центре города Алексинац в бухгалтерии, у него был диплом экономиста. Молодой, образованный, перспективный, такой же хороший человек, так же, как и Душанка, думаю, и 30 лет ему не было. Как бы там ни было, жизнь такова, что 50 лет, или 100, или 20 - для каждого его жизнь драгоценна", - рассказал Ракич о погибших. По его словам, "никакой причины не было для того, чтобы они (НАТО) нам это сделали". "Каждый раз, когда ПВО в Нише работала, и они не могли там выполнить задачу, они не могли и вернуться на аэродром с бомбами, должны были где-то их сбросить. Поэтому здесь сбросили без какой-либо цели. Здесь не было ни военных. Тут было мирное население, ничего не происходило, никто не ожидал ничего подобного", - вспоминает Ракич. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240324/putin-1935474828.html

https://ria.ru/20240325/nebenzya-1935779218.html

https://ria.ru/20240326/bombardirovki-1935788207.html

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