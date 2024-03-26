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В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube - РИА Новости, 26.03.2024
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00:23 26.03.2024 (обновлено: 01:21 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/youtube-1935784861.html
В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube
В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube - РИА Новости, 26.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube
RuTube способен в перспективе конкурировать с YouTube, когда это произойдет, вопрос о закрытии последнего будет неактуален — это потребует времени и денег, но... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:23
2024-03-26T01:21
россия
дмитрий песков
rutube
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яндекс
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. RuTube способен в перспективе конкурировать с YouTube, когда это произойдет, вопрос о закрытии последнего будет неактуален — это потребует времени и денег, но уже тот факт, что российский ресурс серьезно "хакнули", говорит о том, что их воспринимают как конкурентов, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.&quot;Давайте исходить из того, что YouTube не закрыт. Но в любом случае мы должны пытаться развивать свой RuTube. Большая работа проделана, и тот факт, что их очень серьезно &quot;хакнули&quot;, говорит о том, что их воспринимают как конкурентов. Способен ли сейчас RuTube конкурировать с YouTube? Пока нет, над этим еще надо очень много работать. Но очевидно, что мы должны это сделать&quot;, — сказал Песков в интервью сайту &quot;Аргументы и факты&quot; в ответ на вопрос, закроют ли в России YouТube."Если у нас "Яндекс" стал мировым чемпионом, значит, и RuTube может стать. На это нужны время и деньги, но и то, и другое у тех, кто этим занимается, есть. Поэтому я с надеждой на это смотрю. А как только RuTube начнет конкурировать с YouTube, тогда и заданный вами вопрос потеряет актуальность", — добавил представитель Кремля.
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россия, дмитрий песков, rutube, youtube, яндекс, общество
Россия, Дмитрий Песков, Rutube, YouTube, Яндекс, Общество
В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube

Песков: развитие российских сервисов снимет вопросы о блокировке YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. RuTube способен в перспективе конкурировать с YouTube, когда это произойдет, вопрос о закрытии последнего будет неактуален — это потребует времени и денег, но уже тот факт, что российский ресурс серьезно "хакнули", говорит о том, что их воспринимают как конкурентов, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Давайте исходить из того, что YouTube не закрыт. Но в любом случае мы должны пытаться развивать свой RuTube. Большая работа проделана, и тот факт, что их очень серьезно "хакнули", говорит о том, что их воспринимают как конкурентов. Способен ли сейчас RuTube конкурировать с YouTube? Пока нет, над этим еще надо очень много работать. Но очевидно, что мы должны это сделать", — сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты" в ответ на вопрос, закроют ли в России YouТube.

"Если у нас "Яндекс" стал мировым чемпионом, значит, и RuTube может стать. На это нужны время и деньги, но и то, и другое у тех, кто этим занимается, есть. Поэтому я с надеждой на это смотрю. А как только RuTube начнет конкурировать с YouTube, тогда и заданный вами вопрос потеряет актуальность", — добавил представитель Кремля.
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