https://ria.ru/20240326/youtube-1935784861.html

В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube

В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube - РИА Новости, 26.03.2024

В Кремле ответили на вопрос о блокировке YouTube

RuTube способен в перспективе конкурировать с YouTube, когда это произойдет, вопрос о закрытии последнего будет неактуален — это потребует времени и денег, но... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:23

2024-03-26T00:23

2024-03-26T01:21

россия

дмитрий песков

rutube

youtube

яндекс

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6481fb449317aa85a147113660c1aa7.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. RuTube способен в перспективе конкурировать с YouTube, когда это произойдет, вопрос о закрытии последнего будет неактуален — это потребует времени и денег, но уже тот факт, что российский ресурс серьезно "хакнули", говорит о том, что их воспринимают как конкурентов, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Давайте исходить из того, что YouTube не закрыт. Но в любом случае мы должны пытаться развивать свой RuTube. Большая работа проделана, и тот факт, что их очень серьезно "хакнули", говорит о том, что их воспринимают как конкурентов. Способен ли сейчас RuTube конкурировать с YouTube? Пока нет, над этим еще надо очень много работать. Но очевидно, что мы должны это сделать", — сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты" в ответ на вопрос, закроют ли в России YouТube."Если у нас "Яндекс" стал мировым чемпионом, значит, и RuTube может стать. На это нужны время и деньги, но и то, и другое у тех, кто этим занимается, есть. Поэтому я с надеждой на это смотрю. А как только RuTube начнет конкурировать с YouTube, тогда и заданный вами вопрос потеряет актуальность", — добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20240119/mikhalkov-1922304753.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, rutube, youtube, яндекс, общество