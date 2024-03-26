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Более ста тюменских компаний участвуют в ярмарке трудоустройства
Более ста тюменских компаний участвуют в ярмарке трудоустройства - РИА Новости, 26.03.2024
Более ста тюменских компаний участвуют в ярмарке трудоустройства
В региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства готовы участвовать более ста компаний Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор в своем... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T07:58
2024-03-26T07:58
2024-03-26T07:58
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ТЮМЕНЬ, 26 мар – РИА Новости. В региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства готовы участвовать более ста компаний Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Свыше ста тюменских работодателей примут участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Она пройдет 12 апреля во всех отделениях Кадрового центра "Работа России" и на других площадках области. Будет много полезной информации для школьников и студентов", – сообщил Моор. Получить информацию о трудоустройстве в регионе в этот день смогут и гости стенда Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве. Отмечается, что ярмарка вакансий будет полезна и тем, кто работает, но планирует сменить сферу деятельности. Для таких посетителей выставки будет организовано профориентационное тестирование.
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общество, тюменская область, александр моор, москва
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Александр Моор, Москва
Более ста тюменских компаний участвуют в ярмарке трудоустройства
В ярмарке трудоустройства в Тюменской области участвуют более ста компаний