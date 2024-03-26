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Более ста тюменских компаний участвуют в ярмарке трудоустройства

Более ста тюменских компаний участвуют в ярмарке трудоустройства - РИА Новости, 26.03.2024

Более ста тюменских компаний участвуют в ярмарке трудоустройства

В региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства готовы участвовать более ста компаний Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор в своем... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T07:58

2024-03-26T07:58

2024-03-26T07:58

тюменская область

общество

тюменская область

александр моор

москва

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ТЮМЕНЬ, 26 мар – РИА Новости. В региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства готовы участвовать более ста компаний Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Свыше ста тюменских работодателей примут участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Она пройдет 12 апреля во всех отделениях Кадрового центра "Работа России" и на других площадках области. Будет много полезной информации для школьников и студентов", – сообщил Моор. Получить информацию о трудоустройстве в регионе в этот день смогут и гости стенда Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве. Отмечается, что ярмарка вакансий будет полезна и тем, кто работает, но планирует сменить сферу деятельности. Для таких посетителей выставки будет организовано профориентационное тестирование.

https://ria.ru/20240316/buryatiya-1933415984.html

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общество, тюменская область, александр моор, москва