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Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайского беспилотника - РИА Новости, 26.03.2024
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13:44 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/yaponiya-1935895911.html
Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайского беспилотника
Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайского беспилотника - РИА Новости, 26.03.2024
Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайского беспилотника
Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге в связи с появлением китайского разведывательного беспилотника WZ-7 в Японском море,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:44
2024-03-26T13:44
в мире
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ТОКИО, 26 мар - РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге в связи с появлением китайского разведывательного беспилотника WZ-7 в Японском море, сообщил объединенный штаб сил самообороны Японии. "Во вторник, 26 марта, китайский разведывательный беспилотник WZ-7 прилетел со стороны материка и совершил облет в Японском море, а затем ушел в сторону материка на северо-запад. В связи с этим истребители центрального подразделения военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге", - говорится в сообщении. При этом, судя по опубликованной карте полета беспилотника, нарушений воздушного пространства Японии не произошло. Агентство Киодо отметило, что это первое сообщение о появлении китайского беспилотника в Японском море.
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в мире, япония, японское море
В мире, Япония, Японское море
Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайского беспилотника

Японские истребители поднимались по тревоге из-за БПЛА КНР в Японском море

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкЯпонское море. Архив
Японское море. Архив - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Японское море. Архив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 мар - РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге в связи с появлением китайского разведывательного беспилотника WZ-7 в Японском море, сообщил объединенный штаб сил самообороны Японии.
«
"Во вторник, 26 марта, китайский разведывательный беспилотник WZ-7 прилетел со стороны материка и совершил облет в Японском море, а затем ушел в сторону материка на северо-запад. В связи с этим истребители центрального подразделения военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге", - говорится в сообщении.
При этом, судя по опубликованной карте полета беспилотника, нарушений воздушного пространства Японии не произошло.
Агентство Киодо отметило, что это первое сообщение о появлении китайского беспилотника в Японском море.
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