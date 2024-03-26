https://ria.ru/20240326/yaponiya-1935895911.html

Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайского беспилотника

Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайского беспилотника - РИА Новости, 26.03.2024

Япония поднимала по тревоге истребители из-за китайского беспилотника

Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге в связи с появлением китайского разведывательного беспилотника WZ-7 в Японском море,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:44

2024-03-26T13:44

2024-03-26T13:44

в мире

япония

японское море

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ТОКИО, 26 мар - РИА Новости. Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге в связи с появлением китайского разведывательного беспилотника WZ-7 в Японском море, сообщил объединенный штаб сил самообороны Японии. "Во вторник, 26 марта, китайский разведывательный беспилотник WZ-7 прилетел со стороны материка и совершил облет в Японском море, а затем ушел в сторону материка на северо-запад. В связи с этим истребители центрального подразделения военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге", - говорится в сообщении. При этом, судя по опубликованной карте полета беспилотника, нарушений воздушного пространства Японии не произошло. Агентство Киодо отметило, что это первое сообщение о появлении китайского беспилотника в Японском море.

https://ria.ru/20240321/aviakompaniya-1934671729.html

япония

японское море

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в мире, япония, японское море