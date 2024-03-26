https://ria.ru/20240326/yaponiya-1935802077.html

Япония отказалась оценивать позиции России и Украины по теракту в "Крокусе"

Япония отказалась оценивать позиции России и Украины по теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Япония отказалась оценивать позиции России и Украины по теракту в "Крокусе"

Власти Японии осведомлены относительно заявлений президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского относительно произошедшего 22 марта теракта в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T07:16

2024-03-26T07:16

2024-03-26T07:16

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

япония

владимир зеленский

владимир путин

михаил подоляк

крокус

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ТОКИО, 26 мар – РИА Новости. Власти Японии осведомлены относительно заявлений президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского относительно произошедшего 22 марта теракта в подмосковном "Крокус сити холле", однако ведомство решило воздержаться от комментариев по ним, при этом осуждает подобные атаки на гражданских лиц и вновь выражает искренние соболезнования семьям погибших, заявила в ходе пресс-конференции глава японского МИД Ёко Камикава. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси ранее решительно осудил террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", направленный против мирных граждан, выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших. "Япония решительно осуждает подобные атаки на гражданских лиц и вновь выражает искренние соболезнования семьям погибших, а также поддержку тем, кто пострадал, в результате террористического акта. Что касается заявлений президента Путина и президента Зеленского, то правительство Японии осведомлено о них, но, как правительство, мы намерены воздержаться от конкретных комментариев по ним", - подчеркнула министр. Сразу после теракта глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина непричастна к теракту в "Крокус сити холле". Вслед за Подоляком представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк поспешил заявить, что Украина не имеет отношения к этому теракту. Подоляк даже после задержания террористов на следующий день по дороге к границе с Украиной отрицал причастность Киева к теракту в "Крокус сите холле". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала саморазоблачительным заявление и самого Зеленского, который обвинил Россию в связи с терактом. Она подчеркнула, что Зеленский "единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте". Также она отмечала, что сам киевский режим обвиняет в теракте Россию, а в Белом доме действия террористов решительно осудили. Уже понедельник на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле", президент России Владимир Путин заявил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, сейчас же интересует, кто заказчик преступления. При этом глава государства назвал теракт звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с Россией руками неонацистского режима. Путин подчеркнул, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора, но вопросов очень много. Российский лидер также отметил, что нужно ответить на вопрос, почему террористы после совершения преступления в "Крокусе" пытались уйти на Украину, кто их там ждал. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/terakt-1935799951.html

https://ria.ru/20240325/zakharova-1935782142.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

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россия, украина, япония, владимир зеленский, владимир путин, михаил подоляк, крокус, следственный комитет россии (ск рф), в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)