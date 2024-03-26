https://ria.ru/20240326/yagodkina-1935917193.html

С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия

С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия - РИА Новости, 26.03.2024

С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия

Силовики проводят следственные действия с замглавы Федеральной таможенной службы Еленой Ягодкиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:29

2024-03-26T14:29

2024-03-26T16:52

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Силовики проводят следственные действия с замглавы Федеральной таможенной службы Еленой Ягодкиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время сотрудники силовых структур проводят следственные действия с заместителем руководителя ФТС России Еленой Ягодкиной в рамках расследования уголовного дела", — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей. Процессуальный статус женщины пока неизвестен. Согласно информации с сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года. В сентябре 2019-го ее назначили на должность замглавы ФТС. Имеет звание генерал-полковника таможенной службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

https://ria.ru/20240326/delo-1935849109.html

https://ria.ru/20230324/vzyatki-1860301883.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия