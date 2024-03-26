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С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия - РИА Новости, 26.03.2024
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14:29 26.03.2024 (обновлено: 16:52 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/yagodkina-1935917193.html
С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия
С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия - РИА Новости, 26.03.2024
С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия
Силовики проводят следственные действия с замглавы Федеральной таможенной службы Еленой Ягодкиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:29
2024-03-26T16:52
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Силовики проводят следственные действия с замглавы Федеральной таможенной службы Еленой Ягодкиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время сотрудники силовых структур проводят следственные действия с заместителем руководителя ФТС России Еленой Ягодкиной в рамках расследования уголовного дела", — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей. Процессуальный статус женщины пока неизвестен. Согласно информации с сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года. В сентябре 2019-го ее назначили на должность замглавы ФТС. Имеет звание генерал-полковника таможенной службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия

С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия по уголовному делу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕлена Ягодкина
Елена Ягодкина - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Елена Ягодкина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Силовики проводят следственные действия с замглавы Федеральной таможенной службы Еленой Ягодкиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"В настоящее время сотрудники силовых структур проводят следственные действия с заместителем руководителя ФТС России Еленой Ягодкиной в рамках расследования уголовного дела", — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
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Процессуальный статус женщины пока неизвестен.
Согласно информации с сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года. В сентябре 2019-го ее назначили на должность замглавы ФТС. Имеет звание генерал-полковника таможенной службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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