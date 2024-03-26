https://ria.ru/20240326/yagodkina-1935917193.html
С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия
С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия - РИА Новости, 26.03.2024
С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия
Силовики проводят следственные действия с замглавы Федеральной таможенной службы Еленой Ягодкиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:29
2024-03-26T14:29
2024-03-26T16:52
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935963227_0:59:2943:1714_1920x0_80_0_0_c5278e9b7c213f9f81537f7cc0888288.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Силовики проводят следственные действия с замглавы Федеральной таможенной службы Еленой Ягодкиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время сотрудники силовых структур проводят следственные действия с заместителем руководителя ФТС России Еленой Ягодкиной в рамках расследования уголовного дела", — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей. Процессуальный статус женщины пока неизвестен. Согласно информации с сайта ФТС, Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года. В сентябре 2019-го ее назначили на должность замглавы ФТС. Имеет звание генерал-полковника таможенной службы. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20240326/delo-1935849109.html
https://ria.ru/20230324/vzyatki-1860301883.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935963227_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d089db644434fd14b78a8ce1d6469c82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия
С замглавы ФТС Ягодкиной проводят следственные действия по уголовному делу