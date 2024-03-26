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России безразлична критика выборов Западом, сообщил постпред в ООН - РИА Новости, 26.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:02 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/vybory-1935990561.html
России безразлична критика выборов Западом, сообщил постпред в ООН
России безразлична критика выборов Западом, сообщил постпред в ООН - РИА Новости, 26.03.2024
России безразлична критика выборов Западом, сообщил постпред в ООН
Москве безразличны негативные оценки президентских выборов со стороны ряда западных стран, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:02
2024-03-26T18:02
выборы президента россии — 2024
политика
россия
геннадий гатилов
оон
владимир путин
швейцария
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москве безразличны негативные оценки президентских выборов со стороны ряда западных стран, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов поблагодарил чиновников Организации объединенных наций "Нам абсолютно безразлично, что отдельные западные страны считают, что российские выборы (президента - ред.) были нечестными. У нас есть статистика и цифры, которые говорят об обратном. Российский народ выразил безоговорочную поддержку и доверие политическим и экономическим силам страны", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Дипломат добавил, что результаты выборов означают, что "Россия продолжит придерживаться независимого и суверенного курса и защищать граждан на всей территории страны", в том числе и в новых регионах. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
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политика, россия, геннадий гатилов, оон, владимир путин, швейцария
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Геннадий Гатилов, ООН, Владимир Путин, Швейцария
России безразлична критика выборов Западом, сообщил постпред в ООН

Гатилов: России безразлично, что отдельные страны считают выборы нечестными

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке
Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москве безразличны негативные оценки президентских выборов со стороны ряда западных стран, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов поблагодарил чиновников Организации объединенных наций
"Нам абсолютно безразлично, что отдельные западные страны считают, что российские выборы (президента - ред.) были нечестными. У нас есть статистика и цифры, которые говорят об обратном. Российский народ выразил безоговорочную поддержку и доверие политическим и экономическим силам страны", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Дипломат добавил, что результаты выборов означают, что "Россия продолжит придерживаться независимого и суверенного курса и защищать граждан на всей территории страны", в том числе и в новых регионах.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России
19 марта, 08:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияГеннадий ГатиловООНВладимир ПутинШвейцария
 
 
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