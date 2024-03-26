https://ria.ru/20240326/vybory-1935990561.html

России безразлична критика выборов Западом, сообщил постпред в ООН

России безразлична критика выборов Западом, сообщил постпред в ООН - РИА Новости, 26.03.2024

России безразлична критика выборов Западом, сообщил постпред в ООН

Москве безразличны негативные оценки президентских выборов со стороны ряда западных стран, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:02

2024-03-26T18:02

2024-03-26T18:02

выборы президента россии — 2024

политика

россия

геннадий гатилов

оон

владимир путин

швейцария

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москве безразличны негативные оценки президентских выборов со стороны ряда западных стран, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов поблагодарил чиновников Организации объединенных наций "Нам абсолютно безразлично, что отдельные западные страны считают, что российские выборы (президента - ред.) были нечестными. У нас есть статистика и цифры, которые говорят об обратном. Российский народ выразил безоговорочную поддержку и доверие политическим и экономическим силам страны", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Дипломат добавил, что результаты выборов означают, что "Россия продолжит придерживаться независимого и суверенного курса и защищать граждан на всей территории страны", в том числе и в новых регионах. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, геннадий гатилов, оон, владимир путин, швейцария