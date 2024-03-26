России безразлична критика выборов Западом, сообщил постпред в ООН
Гатилов: России безразлично, что отдельные страны считают выборы нечестными
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке
Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москве безразличны негативные оценки президентских выборов со стороны ряда западных стран, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов поблагодарил чиновников Организации объединенных наций
"Нам абсолютно безразлично, что отдельные западные страны считают, что российские выборы (президента - ред.) были нечестными. У нас есть статистика и цифры, которые говорят об обратном. Российский народ выразил безоговорочную поддержку и доверие политическим и экономическим силам страны", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Дипломат добавил, что результаты выборов означают, что "Россия продолжит придерживаться независимого и суверенного курса и защищать граждан на всей территории страны", в том числе и в новых регионах.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.