Комбриг ВСУ призвал отправлять уклонистов в штрафбаты и концлагеря
Комбриг ВСУ Маслов призвал отправлять уклонистов в штрафбаты и концлагеря
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Командир 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Леонид Маслов назвал уклоняющихся от военной службы сограждан негодяями и призвал отправлять их в концлагеря и штрафбаты.
"Уклонист — это военнообязанное лицо, которое притворяется, что его нет. Не стоит на учете, не работает официально, намеренно не проживает по месту регистрации или выбрасывает официальную корреспонденцию из почтового ящика, убегает за границу, покупает документы об инвалидности, не обновляет свои данные в ТЦК (украинское название военкомата – ред.). Это негодяи, которые используют недостатки системы, чтобы не подвергать себя риску выполнить конституционную обязанность", - написал Маслов в социальной сети.
Также Маслов назвал "уклонистами" депутатов Верховной рады, которые не принимают законы для того, чтобы "закрыть дыры для уклонистов и начать преследовать их по закону". "Место уклонистов — концлагеря и штрафбаты. Для них должны быть созданы эти институты принудительного труда на победу. Тем не менее, уклонисты в Верховной раде не могут даже отменить повестки и захваты людей на улицах, установив единую для всех "перепись населения" и санкции за не постановку на (воинском) учете", - добавил украинский военный.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.