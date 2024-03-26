Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий предложил сотрудничество молдавской партии "Возрождение" - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 26.03.2024 (обновлено: 19:29 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/vozrozhdenie-1936006143.html
Слуцкий предложил сотрудничество молдавской партии "Возрождение"
Слуцкий предложил сотрудничество молдавской партии "Возрождение" - РИА Новости, 26.03.2024
Слуцкий предложил сотрудничество молдавской партии "Возрождение"
Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил начать более тесное сотрудничество с молдавской партией... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:48
2024-03-26T19:29
в мире
молдавия
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
василий боля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936003248_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96dfbb99e03c9de18c654b047373cc46.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил начать более тесное сотрудничество с молдавской партией "Возрождение". "Мы готовы к гораздо более тесному и эффективному сотрудничеству с партией "Возрождение". Можно советоваться и сверять часы. Думать о будущем Молдовы. Страны не для Запада или России, а для молдавских граждан", - сообщил Слуцкий на встрече с представителями партии Александром Суходольским и Василием Болей. Политик отметил, что в Молдавии сегодня звучат странные заявления. "Вся эта публика во главе с президентом Майей Санду ведёт страну к тому, чтобы быть использованной как плацдарм для сил коллективного Запада и их противостояния с Россией. Подобная политика не отвечает интересам Молдовы, стабильного развития, в экономической, гуманитарной, любой иной плоскости", - подчеркнул лидер ЛДПР. Слуцкий отметил, что "Возрождение" последовательно и системно выступает против подобных деструктивных подходов, что делает партию востребованной и популярной среди жителей страны. Также он выразил надежду, что партия победит на будущих выборах в республике. "Вам верят, на вас рассчитывают, вы противостоите партиям деструктивного толка… Надеюсь на вторую встречу в любом формате и на любой площадке, мы всегда вас ждем… Желаю процветания современной Молдове!" - заключил Слуцкий. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Оппозиция Молдавии с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934191244.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1936003248_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d28e3ceabacc9caa3cdfb5de6e044a7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, василий боля
В мире, Молдавия, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Василий Боля
Слуцкий предложил сотрудничество молдавской партии "Возрождение"

Слуцкий: ЛДПР готова к более тесному сотрудничеству с молдавским "Возрождением"

© Фото : RTЛеонид Слуцкий, Александр Суходольский и Василий Боля во время встречи
Леонид Слуцкий, Александр Суходольский и Василий Боля во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : RT
Леонид Слуцкий, Александр Суходольский и Василий Боля во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил начать более тесное сотрудничество с молдавской партией "Возрождение".
"Мы готовы к гораздо более тесному и эффективному сотрудничеству с партией "Возрождение". Можно советоваться и сверять часы. Думать о будущем Молдовы. Страны не для Запада или России, а для молдавских граждан", - сообщил Слуцкий на встрече с представителями партии Александром Суходольским и Василием Болей.
Политик отметил, что в Молдавии сегодня звучат странные заявления. "Вся эта публика во главе с президентом Майей Санду ведёт страну к тому, чтобы быть использованной как плацдарм для сил коллективного Запада и их противостояния с Россией. Подобная политика не отвечает интересам Молдовы, стабильного развития, в экономической, гуманитарной, любой иной плоскости", - подчеркнул лидер ЛДПР.
Слуцкий отметил, что "Возрождение" последовательно и системно выступает против подобных деструктивных подходов, что делает партию востребованной и популярной среди жителей страны.
Также он выразил надежду, что партия победит на будущих выборах в республике. "Вам верят, на вас рассчитывают, вы противостоите партиям деструктивного толка… Надеюсь на вторую встречу в любом формате и на любой площадке, мы всегда вас ждем… Желаю процветания современной Молдове!" - заключил Слуцкий.
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Молдавия объявила российского дипломата персоной нон грата
19 марта, 11:48
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Оппозиция Молдавии с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября 2023, 16:49
 
В миреМолдавияРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРВасилий Боля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала