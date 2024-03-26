https://ria.ru/20240326/vozrozhdenie-1936006143.html

Слуцкий предложил сотрудничество молдавской партии "Возрождение"

Слуцкий предложил сотрудничество молдавской партии "Возрождение" - РИА Новости, 26.03.2024

Слуцкий предложил сотрудничество молдавской партии "Возрождение"

Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил начать более тесное сотрудничество с молдавской партией... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:48

2024-03-26T18:48

2024-03-26T19:29

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молдавия

россия

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василий боля

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил начать более тесное сотрудничество с молдавской партией "Возрождение". "Мы готовы к гораздо более тесному и эффективному сотрудничеству с партией "Возрождение". Можно советоваться и сверять часы. Думать о будущем Молдовы. Страны не для Запада или России, а для молдавских граждан", - сообщил Слуцкий на встрече с представителями партии Александром Суходольским и Василием Болей. Политик отметил, что в Молдавии сегодня звучат странные заявления. "Вся эта публика во главе с президентом Майей Санду ведёт страну к тому, чтобы быть использованной как плацдарм для сил коллективного Запада и их противостояния с Россией. Подобная политика не отвечает интересам Молдовы, стабильного развития, в экономической, гуманитарной, любой иной плоскости", - подчеркнул лидер ЛДПР. Слуцкий отметил, что "Возрождение" последовательно и системно выступает против подобных деструктивных подходов, что делает партию востребованной и популярной среди жителей страны. Также он выразил надежду, что партия победит на будущих выборах в республике. "Вам верят, на вас рассчитывают, вы противостоите партиям деструктивного толка… Надеюсь на вторую встречу в любом формате и на любой площадке, мы всегда вас ждем… Желаю процветания современной Молдове!" - заключил Слуцкий. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Оппозиция Молдавии с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934191244.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, василий боля