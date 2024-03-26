https://ria.ru/20240326/vosstanovlenie-1936055367.html

В Киеве рассказали, сколько займет восстановление энергообъектов Украины

В Киеве рассказали, сколько займет восстановление энергообъектов Украины - РИА Новости, 26.03.2024

В Киеве рассказали, сколько займет восстановление энергообъектов Украины

Восстановление поврежденных высоковольтных сетей и объектов генерации энергетики на Украине может занять 2–2,5 года, заявил директор Центра исследования... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T23:27

2024-03-26T23:27

2024-03-26T23:27

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Восстановление поврежденных высоковольтных сетей и объектов генерации энергетики на Украине может занять 2–2,5 года, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. "Повреждений много. Как высоковольтных сетей, так и (объектов – ред.) генерации... Восстанавливать их мы будем 2-2,5 года", - сказал Харченко в эфире всеукраинского телемарафона. Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20240326/uvolnenie-1936048346.html

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