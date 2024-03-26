https://ria.ru/20240326/vologda-1935811157.html
Луценко: Вологодские волонтеры помогают облегчить быт бойцов СВО
Луценко: Вологодские волонтеры помогают облегчить быт бойцов СВО - РИА Новости, 26.03.2024
Луценко: Вологодские волонтеры помогают облегчить быт бойцов СВО
За год работы вологодского волонтерского центра "Zа брата V" в зону СВО было отправлено 14,5 тонн гуманитарной помощи, в том числе 45 тысяч наборов сухого душа, РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:09
2024-03-26T09:09
2024-03-26T09:09
вологодская область
общество
вологодская область
андрей луценко
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За год работы вологодского волонтерского центра "Zа брата V" в зону СВО было отправлено 14,5 тонн гуманитарной помощи, в том числе 45 тысяч наборов сухого душа, а также более 14,8 тысячи индивидуальных наборов с аквафильтрами, заживляющими мазями и другими средствами для облегчения бытовых условий военнослужащих, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области, Андрей Луценко. Волонтерский центр был открыт в феврале 2023 года благотворительным фондом "Времена года", основная специализация которого – поддержка инвалидов, их семей и людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Сейчас в центре работают порядка 60 вологжан. В основном это пенсионеры, но регулярно к помощи подключаются и дети, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья. "Благодарю фонд "Времена года" за самоотверженный труд и заботу о наших военнослужащих. Бойцы высоко ценят такую поддержку, а изделия пригождаются в тяжелых условиях быта. Знаком с участниками волонтерского центра с прошлого года. Когда мы отправляли в зону СВО мобильную баню, волонтеры прислали более трех тысяч наборов "Выжить обязан". Посылки вместе с баней были переданы бойцам", - привели в пресс-службе Заксобрания слова Луценко. В этом году волонтеры центра планируют приступить к изготовлению для отправки бойцам наборов сухого супа из натуральных ингредиентов.
https://ria.ru/20240315/dopvyplaty-1933322601.html
https://ria.ru/20240207/vologda-1925936111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вологодская область, андрей луценко
Вологодская область, Общество, Вологодская область, Андрей Луценко
Луценко: Вологодские волонтеры помогают облегчить быт бойцов СВО
Вологодский центр "Zа брата V" за год отправил в зону СВО 14,5 тонн гумпомощи
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За год работы вологодского волонтерского центра "Zа брата V" в зону СВО было отправлено 14,5 тонн гуманитарной помощи, в том числе 45 тысяч наборов сухого душа, а также более 14,8 тысячи индивидуальных наборов с аквафильтрами, заживляющими мазями и другими средствами для облегчения бытовых условий военнослужащих, сообщил председатель Законодательного Собрания Вологодской области, Андрей Луценко.
Волонтерский центр был открыт в феврале 2023 года благотворительным фондом "Времена года", основная специализация которого – поддержка инвалидов, их семей и людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Сейчас в центре работают порядка 60 вологжан. В основном это пенсионеры, но регулярно к помощи подключаются и дети, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья.
"Благодарю фонд "Времена года" за самоотверженный труд и заботу о наших военнослужащих. Бойцы высоко ценят такую поддержку, а изделия пригождаются в тяжелых условиях быта. Знаком с участниками волонтерского центра с прошлого года. Когда мы отправляли в зону СВО мобильную баню, волонтеры прислали более трех тысяч наборов "Выжить обязан". Посылки вместе с баней были переданы бойцам", - привели в пресс-службе Заксобрания слова Луценко.
В этом году волонтеры центра планируют приступить к изготовлению для отправки бойцам наборов сухого супа из натуральных ингредиентов.