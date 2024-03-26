https://ria.ru/20240326/voennyy_aspekt-1935784720.html
Военный аспект стал неотъемлемой частью рабочего дня Путина, заявил Песков
Военный аспект стал неотъемлемой частью рабочего дня Путина, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2024
Военный аспект стал неотъемлемой частью рабочего дня Путина, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о графике Владимира Путина в условиях спецоперации, заявил, что "внутренняя мобилизация" у него уже давно... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:22
2024-03-26T00:22
2024-03-26T00:22
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о графике Владимира Путина в условиях спецоперации, заявил, что "внутренняя мобилизация" у него уже давно произошла и военный аспект стал неотъемлемой частью его рабочего дня.Представитель Кремля в интервью сайту "Аргументы и факты" подчеркнул, что после того, как Запад стал участником конфликта на Украине, СВО стала войной. Это, по его словам, должен понимать каждый — "для своей внутренней мобилизации"."А у президента эта внутренняя мобилизация уже давно произошла. Военный аспект стал неотъемлемым куском его рабочего дня. Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный", - заявил Песков. Он отметил, что "президент вообще трудоголик, у него практически нет ощущения времени в плане рабочего дня". "Этот рабочий день может быть растянут по суткам. И при необходимости, естественно, президент всем звонит: и министрам, и вице-премьерам, и всем своим помощникам, невзирая на время, исходя исключительно из соображений целесообразности", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20240325/putin-1935763491.html
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РИА Новости
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политика, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Военный аспект стал неотъемлемой частью рабочего дня Путина, заявил Песков
Песков: военный аспект во время СВО стал неотъемлемой частью рабочего дня Путина