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Власти Приднестровья стараются избежать втягивания в конфликты, заявил МИД - РИА Новости, 26.03.2024
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20:12 26.03.2024 (обновлено: 20:15 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/vlasti-1936034117.html
Власти Приднестровья стараются избежать втягивания в конфликты, заявил МИД
Власти Приднестровья стараются избежать втягивания в конфликты, заявил МИД - РИА Новости, 26.03.2024
Власти Приднестровья стараются избежать втягивания в конфликты, заявил МИД
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил о стремлении властей ПМР избежать втягивания в конфликтные ситуации. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:12
2024-03-26T20:15
в мире
молдавия
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виталий игнатьев
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ТИРАСПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил о стремлении властей ПМР избежать втягивания в конфликтные ситуации. "Мы никому не угрожаем — ни Молдове, ни Украине, ни США, ни России, естественно, то есть мы не можем быть источником конфликта. Но инциденты, провокации и теракты на нашей территории, диверсии, как недавняя диверсия с сожжением вертолета, — это всё то, что происходит. Но, конечно же, мы приложим все усилия, чтобы мы никак не были втянуты ни в какие конфликтные ситуации", - сказал Игнатьев в интервью RTVI. Он отметил, что Приднестровье всегда выступало за исключительно мирные методы урегулирования любых конфликтов. "Об этом говорит руководство Приднестровья, мы говорим на всех уровнях. Это наша абсолютно четкая, прозрачная позиция: мы исключительно за мирные методы урегулирования. В этой части немирные методы, конечно, — это не то, что мы могли бы поддержать", - подчеркнул Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935157763.html
https://ria.ru/20240319/pridnestrove-1934166351.html
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в мире, молдавия, украина, виталий игнатьев, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Украина, Виталий Игнатьев, Приднестровская Молдавская Республика
Власти Приднестровья стараются избежать втягивания в конфликты, заявил МИД

МИД Приднестровья: власти стараются избежать втягивания в конфликты

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Тирасполь
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ТИРАСПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил о стремлении властей ПМР избежать втягивания в конфликтные ситуации.
«
"Мы никому не угрожаем — ни Молдове, ни Украине, ни США, ни России, естественно, то есть мы не можем быть источником конфликта. Но инциденты, провокации и теракты на нашей территории, диверсии, как недавняя диверсия с сожжением вертолета, — это всё то, что происходит. Но, конечно же, мы приложим все усилия, чтобы мы никак не были втянуты ни в какие конфликтные ситуации", - сказал Игнатьев в интервью RTVI.
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Он отметил, что Приднестровье всегда выступало за исключительно мирные методы урегулирования любых конфликтов.
«
"Об этом говорит руководство Приднестровья, мы говорим на всех уровнях. Это наша абсолютно четкая, прозрачная позиция: мы исключительно за мирные методы урегулирования. В этой части немирные методы, конечно, — это не то, что мы могли бы поддержать", - подчеркнул Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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