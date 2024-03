https://ria.ru/20240326/vbrosy-1936053913.html

Лидер Мексики опроверг вбросы о большом числе российских дипломатов

в мире

мексика

россия

сша

андрес мануэль лопес обрадор

МЕХИКО, 26 мар- РИА Новости. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор опроверг информацию североамериканских СМИ о непропорционально большом штате российской дипмиссии в Мехико, которая якобы занимается вмешательством в дела страны и шпионажем - согласно представленным цифрам, штат посольства РФ почти в десять раз меньше, чем у США. "Посмотрите какие данные они приводят... Россия - 72 дипломата в Мексике, США - 46. Тенденциозно, правда? Китай - 38. И вот реальные цифры - Россия - 85, США - 722. И это мы не считаем тех, кто живет в районах Рома и Чапала. В Мексике уже живут около миллиона американцев", - заявил политик в ходе пресс-конференции, которую транслировала в социальных сетях его администрация. Ранее в марте издание The Hill опубликовало материал об активизации российских СМИ и дипломатов в Мексике, называя эту страну "бесценным объектом разведки с учетом близости к США". Помимо необоснованных обвинений в шпионаже в материале приводились тезисы о намерении России вбить клин между Мексикой и США. Мексиканский лидер не впервые вступает в заочную полемику с североамериканскими СМИ, указывая на публикацию ложной информации с политическими целями. В феврале Лопес Обрадор назвал авторов газеты The New York Times "всемирно известными профессиональными клеветниками" после публикации материала о предполагаемых связях политика с мексиканскими картелями.

