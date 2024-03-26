https://ria.ru/20240326/uvolnenie-1936048346.html

Был огромный скандал. В России раскрыли, за что уволили главу СНБО Украины

Был огромный скандал. В России раскрыли, за что уволили главу СНБО Украины - РИА Новости, 26.03.2024

Был огромный скандал. В России раскрыли, за что уволили главу СНБО Украины

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T22:04

2024-03-26T22:04

2024-03-26T23:07

китай

украина

киев

алексей данилов

владимир рогов

ли хуэй

совет национальной безопасности и обороны украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар- РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что причиной отставки Алексея Данилова с поста секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Во вторник Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Данилов 20 марта нецензурно оскорбил Ли Хуэя, намерено исковеркав его фамилию и заявив при этом, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой. "Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью", – сказал Рогов. По его словам, должность секретаря СНБО в последние годы стало "креслом говоруна" и фактически ни на что не влияла. "Но Данилов придумал санкционные списки и хорошо на них зарабатывал. Он долгое время зарабатывал за внесение в эти списки и исключение из них. Так что Данилов еще тот вымогатель и террорист", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20240326/danilov-1936046757.html

https://ria.ru/20240317/otstavki-1933696773.html

китай

украина

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, украина, киев, алексей данилов, владимир рогов, ли хуэй, совет национальной безопасности и обороны украины