Был огромный скандал. В России раскрыли, за что уволили главу СНБО Украины
Рогов считает, что Данилова уволили из СНБО Украины из-за оскорбления Ли Хуэя
© AP Photo / Efrem LukatskyАлексей Данилов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Алексей Данилов . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар- РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что причиной отставки Алексея Данилова с поста секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.
Во вторник Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Данилов 20 марта нецензурно оскорбил Ли Хуэя, намерено исковеркав его фамилию и заявив при этом, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой.
"Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью", – сказал Рогов.
По его словам, должность секретаря СНБО в последние годы стало "креслом говоруна" и фактически ни на что не влияла.
"Но Данилов придумал санкционные списки и хорошо на них зарабатывал. Он долгое время зарабатывал за внесение в эти списки и исключение из них. Так что Данилов еще тот вымогатель и террорист", - подчеркнул Рогов.
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