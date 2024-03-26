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Был огромный скандал. В России раскрыли, за что уволили главу СНБО Украины - РИА Новости, 26.03.2024
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22:04 26.03.2024 (обновлено: 23:07 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/uvolnenie-1936048346.html
Был огромный скандал. В России раскрыли, за что уволили главу СНБО Украины
Был огромный скандал. В России раскрыли, за что уволили главу СНБО Украины - РИА Новости, 26.03.2024
Был огромный скандал. В России раскрыли, за что уволили главу СНБО Украины
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T22:04
2024-03-26T23:07
китай
украина
киев
алексей данилов
владимир рогов
ли хуэй
совет национальной безопасности и обороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар- РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что причиной отставки Алексея Данилова с поста секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Во вторник Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Данилов 20 марта нецензурно оскорбил Ли Хуэя, намерено исковеркав его фамилию и заявив при этом, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой. "Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью", – сказал Рогов. По его словам, должность секретаря СНБО в последние годы стало "креслом говоруна" и фактически ни на что не влияла. "Но Данилов придумал санкционные списки и хорошо на них зарабатывал. Он долгое время зарабатывал за внесение в эти списки и исключение из них. Так что Данилов еще тот вымогатель и террорист", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240326/danilov-1936046757.html
https://ria.ru/20240317/otstavki-1933696773.html
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китай, украина, киев, алексей данилов, владимир рогов, ли хуэй, совет национальной безопасности и обороны украины
Китай, Украина, Киев, Алексей Данилов, Владимир Рогов, Ли Хуэй, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Был огромный скандал. В России раскрыли, за что уволили главу СНБО Украины

Рогов считает, что Данилова уволили из СНБО Украины из-за оскорбления Ли Хуэя

© AP Photo / Efrem LukatskyАлексей Данилов 
Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Алексей Данилов . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар- РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что причиной отставки Алексея Данилова с поста секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.
Во вторник Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки. Данилов 20 марта нецензурно оскорбил Ли Хуэя, намерено исковеркав его фамилию и заявив при этом, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Зеленский заявил, что отправил Данилова "на другое направление"
Вчера, 21:52
"Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью", – сказал Рогов.
По его словам, должность секретаря СНБО в последние годы стало "креслом говоруна" и фактически ни на что не влияла.
"Но Данилов придумал санкционные списки и хорошо на них зарабатывал. Он долгое время зарабатывал за внесение в эти списки и исключение из них. Так что Данилов еще тот вымогатель и террорист", - подчеркнул Рогов.
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СМИ раскрыли, с чем связаны отставки представителей ВСУ
17 марта, 14:43
 
КитайУкраинаКиевАлексей ДаниловВладимир РоговЛи ХуэйСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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