https://ria.ru/20240326/ukraina-1935968975.html

Никто не поверит словам о непричастности Киева к теракту, заявил МИД России

Никто не поверит словам о непричастности Киева к теракту, заявил МИД России - РИА Новости, 26.03.2024

Никто не поверит словам о непричастности Киева к теракту, заявил МИД России

Словам США о непричастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" сложно поверить, когда именно Запад аплодировал экстремистам на Украине в 2013-2014 годах,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:05

2024-03-26T17:05

2024-03-26T17:50

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Словам США о непричастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" сложно поверить, когда именно Запад аплодировал экстремистам на Украине в 2013-2014 годах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас Вашингтон говорит, что якобы Украина не при чем. А кто им поверит, когда в 2013-2014 годах именно Вашингтон, именно Британия, именно Германия, Брюссель, Париж, Варшава, все прибалтийские страны аплодировали, раздавали деньги, кто сколько мог, печеньки и так далее тем, кто забрасывал коктейлями Молотова такие же гражданские здания, инфраструктуру в центре Киева, и тогда они называли как там этих людей? Демократами", - сказала Захарова журналистам. Она также отметила, что Западу, где последние месяцы высказывались за полномасштабную поддержку Украины, теперь нужно "предоставлять откровенные и честные факты, чем они там с киевским режимом занимались".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935940920.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина