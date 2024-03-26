https://ria.ru/20240326/ukraina-1935943543.html

Войска НАТО не будут защищать Украину, считает Лукашенко

Войска НАТО не будут защищать Украину, считает Лукашенко - РИА Новости, 26.03.2024

Войска НАТО не будут защищать Украину, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя информацию разместить на украинской территории близ южной границы Белоруссии войска НАТО, заявил, что... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:44

2024-03-26T15:44

2024-03-26T15:56

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александр лукашенко

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МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя информацию разместить на украинской территории близ южной границы Белоруссии войска НАТО, заявил, что натовцы не будут защищать Украину."На украинском направлении 120 тысяч украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России. А здесь, разговоры, - выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска. Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас украинцы", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.Он отметил также, что на полигоне Пабраде в Литве в настоящее время сконцентрированы силы НАТО, в том числе военнослужащие из США и Германии. "Там чужие люди. Вы что, думаете, что немцы и американцы сюда пришли и в случае столкновения с белорусами и россиянами будут Литву защищать? Да никогда такого не было. И не будут они защищать. При первой серьезной ситуации они сбегут с поля боя. И правильно сделают. Их земля в Германии и США. Никакие наемники здесь вопрос не решат", - сказал белорусский президент.По его словам, Белоруссия не собирается "против них воевать". "Нам это не надо. Всегда говорил и говорю: нам чужого не надо, но свое не отдадим. Вот наша логика. Нам не надо этой войны. Зачем нам лоб в лоб стоять и воевать друг против друга? Нас просто в это втягивают, провоцируют. А интересанты - они там далеко. Они хотят, чтобы мы тут друг друга колошматили. Они придут потом на пепелище, доллары напечатают и будут восстанавливать эти земли, но уже в интересах не наших народов. Ни литовского, ни польского, ни белорусского", - отметил Лукашенко.Он призвал не воевать, а работать на земле, растить урожай, заниматься вопросами жизни людей. "Надо дурью не маяться, а осваивать земли, получать здесь хлеб и кормить детей и внуков. Это наша цель. Мы не собираемся с ними воевать. Нам надо, чтобы они понимали, что отсюда угрозы им не будет. Но если дернутся - мы очень серьезно ответим", - сказал белорусский лидер.

https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, белоруссия, нато, александр лукашенко