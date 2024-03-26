Рейтинг@Mail.ru
Войска НАТО не будут защищать Украину, считает Лукашенко - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 26.03.2024 (обновлено: 15:56 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935943543.html
Войска НАТО не будут защищать Украину, считает Лукашенко
Войска НАТО не будут защищать Украину, считает Лукашенко - РИА Новости, 26.03.2024
Войска НАТО не будут защищать Украину, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя информацию разместить на украинской территории близ южной границы Белоруссии войска НАТО, заявил, что... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:44
2024-03-26T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
нато
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg
МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя информацию разместить на украинской территории близ южной границы Белоруссии войска НАТО, заявил, что натовцы не будут защищать Украину."На украинском направлении 120 тысяч украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России. А здесь, разговоры, - выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска. Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас украинцы", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.Он отметил также, что на полигоне Пабраде в Литве в настоящее время сконцентрированы силы НАТО, в том числе военнослужащие из США и Германии. "Там чужие люди. Вы что, думаете, что немцы и американцы сюда пришли и в случае столкновения с белорусами и россиянами будут Литву защищать? Да никогда такого не было. И не будут они защищать. При первой серьезной ситуации они сбегут с поля боя. И правильно сделают. Их земля в Германии и США. Никакие наемники здесь вопрос не решат", - сказал белорусский президент.По его словам, Белоруссия не собирается "против них воевать". "Нам это не надо. Всегда говорил и говорю: нам чужого не надо, но свое не отдадим. Вот наша логика. Нам не надо этой войны. Зачем нам лоб в лоб стоять и воевать друг против друга? Нас просто в это втягивают, провоцируют. А интересанты - они там далеко. Они хотят, чтобы мы тут друг друга колошматили. Они придут потом на пепелище, доллары напечатают и будут восстанавливать эти земли, но уже в интересах не наших народов. Ни литовского, ни польского, ни белорусского", - отметил Лукашенко.Он призвал не воевать, а работать на земле, растить урожай, заниматься вопросами жизни людей. "Надо дурью не маяться, а осваивать земли, получать здесь хлеб и кормить детей и внуков. Это наша цель. Мы не собираемся с ними воевать. Нам надо, чтобы они понимали, что отсюда угрозы им не будет. Но если дернутся - мы очень серьезно ответим", - сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b954d61598645752bd7e473c5a272a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, нато, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, НАТО, Александр Лукашенко
Войска НАТО не будут защищать Украину, считает Лукашенко

Лукашенко: войска НАТО не будут воевать за Украину так, как сами украинцы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя информацию разместить на украинской территории близ южной границы Белоруссии войска НАТО, заявил, что натовцы не будут защищать Украину.
"На украинском направлении 120 тысяч украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России. А здесь, разговоры, - выстроить на нашей южной границе французские или натовские войска. Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас украинцы", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Макрон хочет начать против России новую Крымскую войну
23 марта, 08:00
Он отметил также, что на полигоне Пабраде в Литве в настоящее время сконцентрированы силы НАТО, в том числе военнослужащие из США и Германии. "Там чужие люди. Вы что, думаете, что немцы и американцы сюда пришли и в случае столкновения с белорусами и россиянами будут Литву защищать? Да никогда такого не было. И не будут они защищать. При первой серьезной ситуации они сбегут с поля боя. И правильно сделают. Их земля в Германии и США. Никакие наемники здесь вопрос не решат", - сказал белорусский президент.
По его словам, Белоруссия не собирается "против них воевать". "Нам это не надо. Всегда говорил и говорю: нам чужого не надо, но свое не отдадим. Вот наша логика. Нам не надо этой войны. Зачем нам лоб в лоб стоять и воевать друг против друга? Нас просто в это втягивают, провоцируют. А интересанты - они там далеко. Они хотят, чтобы мы тут друг друга колошматили. Они придут потом на пепелище, доллары напечатают и будут восстанавливать эти земли, но уже в интересах не наших народов. Ни литовского, ни польского, ни белорусского", - отметил Лукашенко.
Он призвал не воевать, а работать на земле, растить урожай, заниматься вопросами жизни людей. "Надо дурью не маяться, а осваивать земли, получать здесь хлеб и кормить детей и внуков. Это наша цель. Мы не собираемся с ними воевать. Нам надо, чтобы они понимали, что отсюда угрозы им не будет. Но если дернутся - мы очень серьезно ответим", - сказал белорусский лидер.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России
16 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияНАТОАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала