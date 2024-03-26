https://ria.ru/20240326/ukraina-1935874985.html
Украинскую власть пропитал националистический дух, заявил Песков
Украинскую власть пропитал националистический дух, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2024
Украинскую власть пропитал националистический дух, заявил Песков
Националистический дух пропитал руководство киевского режима, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:38
2024-03-26T12:38
2024-03-26T13:01
в мире
украина
дмитрий песков
россия
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Националистический дух пропитал руководство киевского режима, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготения к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это, можно сказать, совершенно однозначно, опираясь на факты, опираясь на заявления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть связаны с украинским руководством, с учетом того, что там во главе стоит еврей.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783967204.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий песков, россия, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Украинскую власть пропитал националистический дух, заявил Песков
Песков: руководство Киева пропитал националистический дух
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Националистический дух пропитал руководство киевского режима, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготения к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это, можно сказать, совершенно однозначно, опираясь на факты, опираясь на заявления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть связаны с украинским руководством, с учетом того, что там во главе стоит еврей.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин
отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.