https://ria.ru/20240326/ukraina-1935874985.html

Украинскую власть пропитал националистический дух, заявил Песков

Украинскую власть пропитал националистический дух, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2024

Украинскую власть пропитал националистический дух, заявил Песков

Националистический дух пропитал руководство киевского режима, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:38

2024-03-26T12:38

2024-03-26T13:01

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маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Националистический дух пропитал руководство киевского режима, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготения к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это, можно сказать, совершенно однозначно, опираясь на факты, опираясь на заявления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть связаны с украинским руководством, с учетом того, что там во главе стоит еврей.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783967204.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дмитрий песков, россия, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)