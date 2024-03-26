https://ria.ru/20240326/ukraina-1935785661.html
Разрешить ситуацию на Украине без участия России нельзя, заявили в Кремле
Разрешить ситуацию на Украине без участия России нельзя, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.03.2024
Разрешить ситуацию на Украине без участия России нельзя, заявили в Кремле
Москва приветствует настрой разных стран урегулировать ситуацию вокруг Украины, но заниматься проблемой без участия России нельзя, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:31
2024-03-26T00:31
2024-03-26T00:31
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Москва приветствует настрой разных стран урегулировать ситуацию вокруг Украины, но заниматься проблемой без участия России нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очень много стран хотят внести вклад в мирное урегулирование ситуации вокруг Украины и готовы присоединиться к разным форматам. Это мы тоже понимаем и приветствуем такой настрой. Но можно ли заниматься решением украинской проблемы без участия России? Ответ однозначный — нельзя", - сказал Песков в интервью сайту АиФ.
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россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
Разрешить ситуацию на Украине без участия России нельзя, заявили в Кремле
Песков: заниматься решением проблемы вокруг Украины без участия России нельзя